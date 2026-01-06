Puro Deporte

Bryan Ruiz vuelve al fútbol

Bryan Ruiz comienza el 2026 de nuevo en la cancha, luego de que Carolina Jaikel va bien en su lucha contra el cáncer

Por Fanny Tayver Marín
Bryan Ruiz fue parte de la primera semana del Campamento Cachorros CAR de Liga Deportiva Alajuelense.
Bryan Ruiz aceptó ser de nuevo el técnico de la U-21 de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)







