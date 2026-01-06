Bryan Ruiz vuelve al fútbol

Bryan Ruiz aceptó ser de nuevo el técnico de la U-21 de Liga Deportiva Alajuelense.

Bryan Ruiz desempolva los tacos, el silbato y su traje de entrenador para regresar al fútbol. Aunque en Liga Deportiva Alajuelense no lo anuncian todavía, es un hecho que vuelve al club.

Tres fuentes confirmaron a La Nación que el excapitán de la Selección de Costa Rica y de la Liga retorna al fútbol y a la Liga, como director técnico del equipo U-21.

Óscar “Macho” Ramírez pensó en él para que volviera al primer equipo como su auxiliar, luego de que Marcelo Sarvas aceptó una oferta para ser parte del cuerpo técnico de un club de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Sin embargo, ese cargo resulta muy demandante. Y Bryan Ruiz no le quería quedar mal al estratega del campeón nacional.

Eso porque sabe que también necesita tiempo para continuar apoyando a su esposa, Carolina Jaikel, en el proceso contra el cáncer, y para estar cerca de sus hijos, como siempre.

Como si se tratara de un regalo de Navidad adelantado, hace unas semanas, los médicos les dijeron que el tratamiento está surtiendo efecto.

Después de eso, ella contó que cumplió un mes sin recibir quimioterapia y que ese espacio también le sentó bien a su organismo. Y que está lista para retomar las sesiones de tratamiento.

Con las cosas bajo control, llegó el momento de tomar otra decisión en familia. Y la propia Carolina hoy está muy contenta al ver que su esposo, Bryan, vuelve al fútbol.

Fue a inicios de julio cuando Alajuelense comunicó que él había tomado la decisión de dar un paso al costado para atender motivos personales.

Después de varios días de especulaciones sobre la salida de Bryan Ruiz de Alajuelense, cuando ella estuvo lista, en agosto dio a conocer que la habían diagnosticado con cáncer de pulmón y metástasis ósea.

Ese era el motivo por el que él dejó de lado el fútbol en ese momento, para iniciar esa lucha junto a ella.

Hoy el panorama es distinto, aunque el proceso es largo. Ella va bien con su tratamiento y él regresa este semestre a dirigir la U-21 de Alajuelense.

Y en lo que respecta a quién será el otro asistente de Óscar Ramírez, aparte de Wardy Alfaro, Carlos Vela indicó en los 90 Minutos por la Vida que de momento, el cuerpo técnico se queda a como está, porque el “Macho” así lo cree conveniente.

