Carolina Jaikel lanza fuerte mensaje a amigo con el que comparte su lucha contra el cáncer; esto fue lo que dijo

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, ha compartido diversos mensajes en medio de su lucha contra el cáncer. Este 4 de febrero, en el Día Internacional contra el Cáncer, publicó una dedicatoria muy especial a un amigo con el que comparte esta incansable batalla.

En su perfil de Instagram, Jaikel publicó una fotografía de su amigo, Alberto Solano, quien aprovechó esta fecha para reflexionar sobre la enfermedad. “El cáncer entró a nuestra casa sin pedir permiso. Nos cambió los ritmos, el cuerpo, la vida, todo. El año más duro de nuestras vidas pero posiblemente también el mejor año de nuestras vidas. Aprendimos a vivir diferente”, escribió Solano en su mensaje.

Ante estas palabras, Jaikel reaccionó con un emotivo comentario: “Que el cáncer nos llene de presente, de agradecimiento diario y de sensibilidad para ver la vida como lo que es: un milagro”.

Además, la esposa del exjugador difundió un mensaje en sus redes personales que conmovió a sus seguidores: “Te admiro tanto, te agradezco tanto. Te has vuelto como mi hermano; nos juntó esta enfermedad, pero nos hizo amigos con el corazón y el alma. Que Dios nos permita seguir transitando juntos y valorando cada día”.

En la publicación, aprovechó para resaltar lo que para ella es primordial: “El cáncer nos roba mucho, pero no puede quitarnos lo más importante: nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra capacidad enorme de amar”.

Jaikel enfrenta actualmente un cáncer de pulmón con metástasis ósea, en fase 4. El 1.° de febrero, ella publicó este mensaje para hablar sobre su actual condición: “Cuando uno transita la vida con un diagnóstico de un cáncer fase 4- que los doctores dicen que no se cura- cada día es un milagro, pero hay días como hoy, que no solo se sienten como un milagro, sino como un abrazo de Dios”, escribió en el posteo que realizó este sábado 31 de enero.