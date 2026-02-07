Bryan Ruiz cuenta lo que pocos saben de cuando dejó el fútbol por el cáncer de Carolina Jaikel

Bryan Ruiz no dudó ni un segundo en dejar el fútbol para enfocarse al 100% en su esposa Carolina Jaikel, y en sus hijos. Eso pasó de manera automática cuando los médicos les dijeron que ella padece cáncer de pulmón con metástasis ósea.

En el programa Camerino de Wílmer López y Antonio Alfaro, en el canal de Youtube ElPato&Toño, Bryan Ruiz contó que él iba a seguir al frente del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense, en el semestre pasado.

“Pero cuando se dio lo de mi esposa fue exactamente casi como a una semana de empezar la pretemporada y uno en la vida tiene que tener prioridades.

”Y si la salud es una prioridad, más de un familiar, o de la esposa de uno, o un hijo, yo creo que uno está perdiendo objetividad en lo que son prioridades en la vida”, expresó Bryan Ruiz.

Añadió que se trató de una decisión “fácil”, porque la única idea que pasaba por su mente fue que necesitaba estar con ella.

“Hablé con don Joseph Joseph, hablé con Jaime Pascual de liga menor y ellos entendieron perfectamente. El mismo Joseph me dijo: ‘Bryan, vamos a pedir mucho por su esposa, una vez que se recupere, que tenemos fe de que así va a ser, cuando usted quiera, esta es su casa para que vuelva y siga ayudándonos con lo que nos está ayudando con los chicos, y lo que necesite’”.

En ese entonces, la Liga informó que Bryan Ruiz decidió dar un paso al costado para atender asuntos personales; pero no faltaron las especulaciones sobre esa salida.

Pero lo que se dijera era lo que menos preocupaba al excapitán de la Selección de Costa Rica y de Alajuelense.

“En lo que llevo ya de vida pública, por así decirlo, he aprendido que no se le puede quedar bien a todo el mundo; que uno sabe lo que es y no tiene por qué andar dando explicaciones a todo el mundo de las decisiones que toma en la vida.

”Y yo creo que la gente más importante que sabía lo que estaba pasando, que ya les habíamos contado, pues estaban apoyándonos en ese sentido, y entendían perfectamente la situación, así que yo creo que fue suficiente”, apuntó Bryan Ruiz.

Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)

Él sabía lo que tenía que hacer y estar con ella, y que el fútbol quedaba de lado.

Después de eso, dijo que Carolina es una persona muy trabajadora, porque ella tiene su trabajo, pasa el estrés que pasa cualquier trabajador, porque pasa metida en la oficina haciendo cosas.

“Tenemos un muy buen balance entre el trabajo y la familia, que para nosotros es muy importante. ¿Qué pasa a veces con el fútbol? Que no sentimos que hace match totalmente con lo que es la familia. La familia es muy sacrificada en ese sentido y más con hijos pequeños”, relató.

Mencionó que son pocos los fines de semana libres, o que si quieren ir de vacaciones a algún lado, no se puede.

“Es muy sacrificada la familia y mi esposa lo entiende perfectamente. Sabe que yo amo esto e intentamos tener un balance en el cual podamos disfrutar a los chicos, podamos disfrutar a la familia y ella tiene su trabajo.

”En eso, creo que lo hemos hecho bastante bien y en este periodo, el sacrificado entre comillas, porque había cosas más importantes para mí, porque nada fue un sacrificio al tener que dedicarme el 100% a mi familia, 100% a mi esposa y a mis hijos y ha estado excelente”, agregó.

Hoy él está de nuevo en el fútbol porque saben que el tratamiento ha funcionado y que ella está bajo control, en un proceso que él mismo cataloga como largo.

“Si ella no hubiera superado las primeras etapas como lo ha hecho, seguramente seguiría yo ahí y estaría todo bien, también, porque es lo más importante”, aseguró.

Al igual que ellos, muchas personas atraviesan la misma situación. ¿Qué hacer en un caso así? En la charla con Wílmer López y Antonio Alfaro, el primer consejo de Bryan Ruiz es que hay que agarrarse de Dios.

Bryan Ruiz habló largo y tendido sobre cómo su familia se acercó a Dios luego de que su esposa, Carolina Jaikel, fue diagnosticada con cáncer. (Camerino / Canal de Youtube ElPato&Toño/Camerino / Canal de Youtube ElPato&Toño)

“De cierta manera hay que cambiar hábitos alimenticios que es muy importante y lo estoy diciendo para alguna persona que está pasando por algún cáncer, y los familiares alrededor estar cerca de ella, confiar, orar, pedir porque todo salga bien y estar ahí para lo que la persona necesite.

”Porque yo creo que el entorno de la persona que está pasando por eso, es muy importante para que esa persona también pueda tener una actitud positiva, porque esa actitud positiva ayuda mucho a salir de esto”, concluyó Bryan Ruiz.

