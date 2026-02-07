Puro Deporte

La cita improvisada de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel que derrite corazones

Carolina Jaikel compartió una imagen junto a su esposo, Bryan Ruiz, respirando aire fresco

Por Fanny Tayver Marín
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en Magia del Poás.
Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en la Magia del Poás. (Instagram Carolina Jaikel/Instagram Carolina Jaikel)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

