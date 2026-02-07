La cita improvisada de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel que derrite corazones

Carolina Jaikel contó en sus redes sociales que está disfrutando con Bryan Ruiz en la Magia del Poás.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz tratan de aprovechar cada segundo al máximo y este fin de semana están disfrutando de una manera distinta.

Él es el director técnico del equipo U-21 de Liga Deportiva Alajuelense, pero este fin de semana los rojinegros no tienen partido. El juego entre la Liga y San Carlos en esta categoría se programó para el miércoles 25 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

“Un date (cita) improvisado, que linda sos Costa Rica, vivimos en un paraíso. Esta zona de Poás es impresionante, nos quedamos en un domo de La Magia del Poás y está lindísimo, y el aire acá se siente diferente", posteó Carolina Jaikel en una historia de Instagram.

Ese mensaje lo acompañó de una fotografía donde aparece sonriente junto a su esposo, quien es una de sus fortalezas en la lucha contra el cáncer. Y para los amigos de ambos y sus seres queridos, verlos disfrutar así, derrite corazones.

