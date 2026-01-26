Charlyn López, de Repretel, hace sorprendente confesión sobre la cirugía que se realizó

En octubre del 2025, la presentadora Charly López estuvo fuera de la pantalla durante 15 días, debido a que se sometió a una operación.

La presentadora Charlyn López, rostro del programa Giros, de Repretel, disipó las dudas sobre la cirugía a la que se sometió en octubre del 2025 y que muchos creyeron que se debió a un tema estético.

La conductora del espacio matutino de Canal 6 estuvo hospitalizada varios días, por lo que se ausentó de las cámaras de Giros. Sin embargo, en el momento no dio información sobre el procedimiento médico al que se sometió. La conductora solo hizo una publicación en sus redes sociales, donde mostró fotografías desde el hospital con la leyenda: “15 días fuera del área de servicio y rodeada de amor”.

Tres meses después de ese momento, López, en entrevista con el programa De boca en boca, de Teletica, aclaró que la operación no fue para hacerse algún arreglo estético, sino que se debió a un tema de salud. Pese a las declaraciones, la comunicadora no ahondó en los motivos específicos, pero sí afirmó que se trató de una cirugía relacionada con ginecología.

Con esta publicación, la presentadora Charlyn López, de Repretel, anunció que estaba en el hospital. (Archivo)

“No era nada malo, pero sí era una cirugía preventiva”, explicó, agregando que su doctora y ella llegaron al acuerdo que octubre era el mes adecuado para realizar la cirugía.

“Me la realicé. Estoy feliz. La prevención es primordial. Si uno quiere mantenerse vivito y coleando, pues tiene que estar ahí chequeándose, haciéndose mamografías, yendo donde la ginecóloga; revisándose en general. Esto fue con la ginecóloga y gracias a Dios se vio a tiempo”, explicó.