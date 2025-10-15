Esto dice Repretel sobre presentadora hospitalizada

La reconocida presentadora de Giros y de la sección de entretenimiento de Noticias Repretel, Charlyn López, anunció este miércoles que se sometió a un procedimiento médico que la mantendrá fuera de sus labores durante varios días.
López publicó una imagen desde el hospital sin ofrecer más detalles sobre su condición. La Nación consultó a Repretel acerca de la ausencia de la comunicadora.
“Charlyn López estará fuera del programa Giros y de la sección de entretenimiento de Noticias Repretel por un par de semanas debido a un procedimiento médico que debe realizarse. No es una emergencia, es un procedimiento programado por un tema de salud”, informó el canal en un comunicado.
Además, Canal 6 agradeció las muestras de cariño y los mensajes que ha recibido la presentadora. “Estamos pendientes de que ella o su familia nos comparta novedades”, agregó la empresa.
Charlyn López ha destacado por su carisma en los espacios de Repretel y por su participación en las celebraciones de fin de año, donde se ha ganado el aprecio del público.