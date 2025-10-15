Esto dice Repretel sobre presentadora hospitalizada

Charlyn López se ausentará de Giros por motivos de salud. Repretel aclaró que se trata de un procedimiento médico no urgente.

La reconocida presentadora de Giros y de la sección de entretenimiento de Noticias Repretel, Charlyn López, anunció este miércoles que se sometió a un procedimiento médico que la mantendrá fuera de sus labores durante varios días.

López publicó una imagen desde el hospital sin ofrecer más detalles sobre su condición. La Nación consultó a Repretel acerca de la ausencia de la comunicadora.

“Charlyn López estará fuera del programa Giros y de la sección de entretenimiento de Noticias Repretel por un par de semanas debido a un procedimiento médico que debe realizarse. No es una emergencia, es un procedimiento programado por un tema de salud”, informó el canal en un comunicado.

Además, Canal 6 agradeció las muestras de cariño y los mensajes que ha recibido la presentadora. “Estamos pendientes de que ella o su familia nos comparta novedades”, agregó la empresa.

Charlyn López ha destacado por su carisma en los espacios de Repretel y por su participación en las celebraciones de fin de año, donde se ha ganado el aprecio del público.