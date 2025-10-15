Presentadora de ‘Giros’ aparece hospitalizada y genera preocupación entre sus seguidores

Charlyn López es presentadora del programa Giros y es parte del elenco de las transmisiones de fin de año.

La presentadora de Giros, Charlyn López despertó las alarmas del público de Repretel y sus seguidores esta mañana al publicar una fotografía donde se le ve en el hospital.

“15 días fuera del área de servicio y rodeada de amor”, escribió en la fotografía que es un conjunto de imágenes.

López se ve con bata de hospital, en otra de las fotos muestra la vía en su brazo, imágenes donde la acompaña su familia y principalmente una vela encendida frente a la imagen de La Negrita de Los Angeles.

La presentadora no dio a conocer las razones de porqué necesitó hospitalización.

Charlyn López compartió fotos donde aparece con bata médica y una vía en el brazo. (Instagram/Instagram)

Noticia en desarrollo...