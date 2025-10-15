Viva

Presentadora de ‘Giros’ aparece hospitalizada y genera preocupación entre sus seguidores

Se le ve acompañada de su familia y una vela encendida frente a ‘La Negrita’

Por Fiorella Montoya
Charlyn López prácticamente le suplicó perdón a una nueva compañera que tiene en Repretel y que antes trabajó en Teletica luego de una torta que se jaló con ella.
Charlyn López es presentadora del programa Giros y es parte del elenco de las transmisiones de fin de año. (Instagram)







GirosRepretel
Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

