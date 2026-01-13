Charlyn López tuvo esta tajante reacción ante lo dicho por Cañero, quien denunció supuestos roces en Repretel

Charlyn López, de 'Giros', fue una de las figuras aludidas por Cañero en el fuerte descargo que realizó tras salir de Repretel.

Cañero realizó un fuerte descargo tras desvincularse de Repretel, empresa en la que trabajó desde 2018 hasta el pasado 1.° de enero de 2026. En sus duras declaraciones, aludió a varias figuras, entre ellas a Charlyn López, presentadora de Giros.

Los señalamientos hechos por Jorge Arturo González a La Nación, denunciaban un supuesto mal ambiente en su contra. De acuerdo con el experto taurino, todo habría empezado en 2024, cuando Fernando Contreras dejó la presidencia ejecutiva de la televisora.

Tras el cambio de gerencia, asegura, se buscó adelantar su salida y antes de las Fiestas de Pedregal 2025-2026 le comunicaron que solo le asignaron cuatro corridas.

En medio de los conflictos, Cañero hizo hincapié en que se va agradecido con el canal, pero no con “algunos personajes” como él definió. De hecho, aseguró que en esta última temporada se topó con un mal ambiente en contra suya.

(Video) Diálogos con Cañero

Concretamente, señaló al humorista Gustavo Gamboa de haber llegado con actitud de enemigo, a pesar de que no se conocían previamente, y también señaló a la conductora de Giros, Charlyn López, como otra de las figuras con quien tuvo roces, a su juicio injustificados, durante este fin de año.

De acuerdo con González, él tiene una buena relación con la familia de López, por lo que le extraña los presuntos malos modos que recibió de la presentadora.

“Toda la vida a Charlyn la tiré para arriba, de su belleza y todo. De pronto, arruga la cara cuando me topa. Y yo pregunto, ¿por qué, si yo solo cosas bonitas hablaba de ella?”, puntualizó.

Así reaccionaron Charlyn López y Gustavo Gamboa

Cañero la emprendió contra Charlyn López y Gustavo Gamboa tras salir de Repretel. (Alonso Tenorio)

Luego de que Jorge Arturo González emitiera estas duras declaraciones donde señala a dos figuras de Repretel, La Nación buscó conocer la reacción de ambos, quienes este año se desempeñaron como presentadores en los Toros del 6.

La reacción de Charlyn López fue simple, pero tajante: decidió que no se referiría ni haría ningún pronunciamiento ante los dichos de Cañero.

Esto no fue igual con Gamboa. El humorista sí se pronunció y rechazó las aseveraciones del reconocido comentarista taurino, a quien conoció hace años cuando transmitieron el Tope de Palmares para este medio.

Según el comediante, él saludó a Cañero el primer día que se encontraron en Pedregal y tuvo una mala respuesta. Gamboa interpretó esto como una señal de distancia de parte del comentarista y por esto no insistió más en entablar conversación.

“Yo no sé si él estaba enojado o indispuesto. Pero sí, él estaba aparte, no estaba sentado donde estábamos todos comiendo y ese tipo de cosas”, declaró el presentador y humorista.

“De mi parte no había nada, ninguna indisposición, jamás. Simplemente, yo lo conocí esa vez que trabajamos (en Palmares) juntos, solamente éramos él y yo (risa), entonces posiblemente él no lo recuerde”, enfatizó.