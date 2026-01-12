Cañero la emprende contra dos reconocidas figuras de Repretel: este sería el conflicto que nadie vio en los Toros del 6

Jorge Arturo González 'Cañero' fue parte de Repretel desde 2018. Llegó al canal tras su salida de Teletica.

Cañero terminó su vínculo con Repretel este 1.° de enero y no lo hizo en silencio. En entrevista con La Nación, Jorge Arturo González lanzó duras acusaciones sobre el mal ambiente que, según su versión, sufrió en Canal 6.

De acuerdo con el experto taurino, todo empezó en 2024, cuando Fernando Contreras dejó la presidencia ejecutiva de la televisora. Tras el cambio de gerencia, asegura, se buscó adelantar su salida y antes de las Fiestas de Pedregal le comunicaron que solo le asignaron cuatro corridas.

González sostiene que ya sospechaba esta decisión y que, sin ningún problema, se puso a las órdenes de la televisora para cumplir con sus compromisos. Lejos de incomodarlo, tomó esta decisión con calma.

“Ya he tocado arriba, a los laterales, he comido polvo toda la vida, pero ese polvo me sabe a chuleta. Me sentí muy tranquilo, me reuní con mi familia, con mis hijos, les dije todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, recibí el apoyo de ellos. Me sentí tranquilo, yo siempre he hecho mi trabajo profesional”, comentó el experto taurino.

Diálogos con Cañero

En medio de los conflictos, Cañero hace hincapié en que se va agradecido con el canal, pero no con “algunos personajes” como él definió. De hecho, aseguró que en esta última temporada se topó con un mal ambiente en contra suya.

Concretamente, señaló al humorista Gustavo Gamboa de haber llegado con actitud de enemigo, a pesar de que no se conocían previamente.

“Yo no puedo entender, imagínese qué le habrán metido en la cabeza a ese hombre y qué poco profesional es, porque un profesional no se deja llevar por lo que le digan. Él no tiene motivo para ser enemigo mío. Lo afilaron antes de llegar, en contra mía”, detalló.

Por su parte, Gamboa desmintió los dichos de su excompañero en los Toros de Repretel, a quien, recuerda, conoció hace años cuando transmitieron el Tope de Palmares para La Nación.

Cañero asegura que Charlyn López le arrugaba la cara, a pesar de que se conocen desde tiempo atrás. (Alonso Tenorio)

Según el comediante, él saludó a Cañero el primer día que se encontraron en Pedregal y tuvo una mala respuesta. Gamboa interpretó esto como una señal de distancia de parte del comentarista y por esto no insistió más en entablar conversación.

“Yo no sé si él estaba enojado o indispuesto. Pero sí, él estaba aparte, no estaba sentado donde estábamos todos comiendo y ese tipo de cosas”, declaró el presentador y humorista.

“De mi parte no había nada, ninguna indisposición, jamás. Simplemente, yo lo conocí esa vez que trabajamos (en Palmares) juntos, solamente éramos él y yo (risa), entonces posiblemente él no lo recuerde”, enfatizó.

Además de Gamboa, Cañero también señaló a la conductora de Giros, Charlyn López, como otra de las figuras con quien tuvo roces, a su juicio injustificados, durante este fin de año. De acuerdo con González, él tiene una buena relación con la familia de López, por lo que le extraña los presuntos malos modos que recibió de la presentadora.

“Toda la vida a Charlyn la tiré para arriba, de su belleza y todo. De pronto, arruga la cara cuando me topa. Y yo pregunto, ¿por qué, si yo solo cosas bonitas hablaba de ella?”, puntualizó.

Ante la consulta de este diario, Charlyn López decidió no referirse a los comentarios de Jorge Arturo González.