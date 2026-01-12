Cañero se desahoga tras adiós a Repretel, señala mal ambiente y lanza duras críticas: ‘La televisión es desgarradora’

Jorge Arturo González, conocido por toda Costa Rica como Cañero, dijo adiós a Repretel al finalizar la transmisión de las corridas de toros del 1.° de enero de 2026. Lo hizo agradeciendo a Fabián Murillo, su imitador y abrazado del Padre Mix.

Pero detrás de esa escena de gratitud que captaron las cámaras, se cocinaba una despedida algo amarga, marcada por una profunda insatisfacción del popular comentarista taurino contra varias figuras y decisiones de la televisora.

Y aunque ese malestar no se vio, no quiere decir que estaba escondiéndose. Al contrario, brioso como el toro más bravío del redondel, golpeaba la puerta esperando salir.

Fue así que, quemante y sin filtros, tal cual es él y también la pampa que lo crio, Cañero se desahogó con La Nación y dio su versión sobre su salida del canal de la Uruca, al que llegó en 2018 como un fichaje estrella.

Diálogos con Cañero

Cañero señala mal ambiente en Repretel

De acuerdo con González, la relación con los mandos de Repretel es una coyunda que viene chimando desde el 2024, cuando Fernando Contreras dejó la presidencia ejecutiva y Carlos Hernández asumió este puesto.

A pesar de que su contrato estaba firmado hasta el 4 de enero de este año, ante el cambio de gerencia, asegura el narrador, se buscó anticipar su salida. No obstante, el productor Frederick Fallas habría defendido la continuidad de Cañero en varias ocasiones.

En agosto de 2025, Fallas fue despedido de Repretel y con este movimiento, González quedó sin su amparo.

“Cuando despiden a Frederick Fallas yo hago un audio donde digo: ‘El mejor jefe y productor que he tenido en mi vida en casi 40 años de estar en la televisión. No es perfecto, pero es el más humano, el más amigo, el más comprensivo. Por lo tanto, donde esté, será mi amigo y será mi jefe’. Eso cayó como una patada en Canal 6″, relató.

“Ya me tenían en la mira y no solo a mí; todo lo que olía ahí a Frederick Fallas se fue. Todo lo que huela a Frederick Falls en Canal 6 estorba. Y yo fui el mayor porque yo me pronuncié”, agregó.

Cañero llegó a Repretel en 2018, tras quedar fuera de Teletica. (Archivo)

Días antes de que iniciaran las fiestas de Pedregal, afirma Cañero, fue citado a una reunión donde la producción del canal le comunicó que había sido asignado a solo cuatro corridas, correspondientes al: 25, 28 y 31 de diciembre de 2025; así como a la del 1.° de enero.

González sostiene que ya sospechaba esta decisión y que, sin ningún problema, se puso a las órdenes de la televisora para cumplir con sus compromisos. Lejos de incomodarlo, tomó esta decisión con calma.

“Ya he tocado arriba, a los laterales, he comido polvo toda la vida, pero ese polvo me sale a chuleta. Me sentí muy tranquilo, me reuní con mi familia, con mis hijos, les dije todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar, recibí el apoyo de ellos. Me sentí tranquilo, yo siempre he hecho mi trabajo profesional”, comentó el experto taurino.

En medio de los conflictos, Cañero hace hincapié en que se va agradecido con el canal, pero no con “algunos personajes” como él definió. De hecho, aseguró que en esta última temporada se topó con un mal ambiente en contra suya.

Concretamente, señaló al humorista Gustavo Gamboa de haber llegado con actitud de enemigo, a pesar de que no se conocían previamente.

“Yo no puedo entender, imagínese qué le habrán metido en la cabeza a ese hombre y qué poco profesional es, porque un profesional no se deja llevar por lo que le digan. Él no tiene motivo para ser enemigo mío. Lo afilaron antes de llegar, en contra mía”, detalló.

De acuerdo con Cañero, Frederick Fallas (derecha, de amarillo) luchó para que el comentarista taurino se mantuviera en Repretel. (Rafael Pacheco )

Por su parte, Gamboa desmintió los dichos de su excompañero en los Toros de Repretel, a quien, recuerda, conoció hace años cuando transmitieron el Tope de Palmares para La Nación.

Según el comediante, él saludó a Cañero el primer día que se encontraron en Pedregal y tuvo una mala respuesta. Gamboa interpretó esto como una señal de distancia de parte del comentarista y por esto no insistió más en entablar conversación.

“Yo no sé si él estaba enojado o indispuesto. Pero sí, él estaba aparte, no estaba sentado donde estábamos todos comiendo y ese tipo de cosas”, declaró el presentador y humorista.

“De mi parte no había nada, ninguna indisposición, jamás. Simplemente, yo lo conocí esa vez que trabajamos (en Palmares) juntos, solamente éramos él y yo (risa), entonces posiblemente él no lo recuerde”, enfatizó.

Además de Gamboa, Cañero también señaló a la conductora de Giros, Charlyn López, como otra de las figuras con quien tuvo roces, a su juicio injustificados, durante este fin de año. De acuerdo con González, él tiene una buena relación con la familia de López, por lo que le extraña los presuntos malos modos que recibió de la presentadora.

“Toda la vida a Charlyn la tiré para arriba, de su belleza y todo. De pronto, arruga la cara cuando me topa. Y yo pregunto, ¿por qué, si yo solo cosas bonitas hablaba de ella?”, puntualizó.

Ante la consulta de este diario, Charlyn López decidió no referirse a los comentarios de Jorge Arturo González.

Por otro lado, este medio consultó a Repretel sobre los fuertes señalamientos emitidos por Cañero. La televisora, a través de un mensaje escrito, se limitó a agradecer al comentarista por su profesionalismo y el trabajo de años.

“Nos quedamos con el agradecimiento, el cariño y la certeza de que Toros del 6 sigue siendo un espacio donde el respeto, la unión y el trabajo en equipo están por encima de todo”, respondió la empresa.

“Las puertas de Grupo Repretel siempre estarán abiertas para don Jorge Arturo González”, finaliza el mensaje.

‘Hice un idioma que le da de comer a miles de personas en Costa Rica’

Cañero recordó que su éxito ha trascendido fronteras y que tiene una estrecha amistad con Juan Marcos Figueroa, hermano del cantautor fallecido Joan Sebastian. (Melissa Fernández)

A Cañero estas situaciones que hoy denuncia no lo embisten por sorpresa. Sus largas décadas por la televisión nacional ya lo han hecho también un experto en los levantines y corneadas que conlleva este oficio.

González asegura que desde sus primeros años topó con detractores y diversas personas de los medios que quisieron opacar sus logros.

“Desde ahí me di cuenta de que la televisión es desgarradora, que la televisión es apártese porque le cruzo la jupa. Pero, si tenés un minuto de gloria, todos son tus amigos, todos te abrazan, todos”

Sin embargo, decidió que todavía no le gritan lo de “así se baja un montador” y ceñido con la fuerza de su pasión y convicciones, ni los desengaños lo lograron tumbar del toro chúcaro que es la vida como figura de la TV.

“Les ha costado tanto aceptarme porque yo soy un especimen en vía de extinción. Yo en la televisión, en la animación taurina, he sido un mal necesario, para ellos. Porque yo no soy de los que dice mae, ni de los que traiciono al amigo en el cuadro de un ladrillo. Nunca le he tenido que maltratar las costillas ni el trasero a ningún compañero para hacer lo que he sido y soy”, aseveró Cañero.

“Hice un idioma que le da de comer a miles de personas en Costa Rica. Todos los que narran tienen que repetir el idioma que hizo Cañero, tienen que repetir mis palabras”, agregó.

Más de siete años después, echa la vista atrás y se declara un orgulloso protagonista del éxito que las transmisiones de toros del 6 han gozado desde su llegada. También, aun sin planes fijos para regresar a la televisión, se marcha con la satisfacción de la labor cumplida y el cariño cosechado.

“El cariño de la gente es el trofeo más grande, la mayor riqueza más que tengo en este momento. No tengo nada de plata; he trabajado hoy para vivir mañana. Lo único que tengo es nombre y el cariño de la gente en mi familia, que por dicha son profesionales todos”, expresó Cañero.

“En pandemia tuve que vender los dos carros que tenía; pero tengo el cariño de la gente. Donde yo vaya hay una puerta abierta, hay un colchón, hay una cuchara, hay un jarro, hay un plato y hay cariño de verdad, nada fingido”, concluyó.