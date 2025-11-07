Charlyn López expuso a uno de sus compañeros de ‘Giros’ de Repretel: ‘Yo no quiero problemas, está casado’

A diario, los televidentes los ven por las mañanas en el programa Giros de Repretel presentando noticias con buen humor, otras con semblante serio y respetuoso, pero lo que no se imagina el público es lo que pasa cuando las cámaras no están encendidas.
La camaradería y las risas son parte del día a día de los presentadores del programa; así lo reveló Charlyn López en un curioso video que publicó en sus redes sociales y en el que expuso una faceta poco conocida de su compañero Diego Vargas, quien mostró en el video sus dotes para el baile.
En el clip que subió Charlyn a su cuenta de Instagram, mostró a Diego bailando en el área de maquillaje de Canal 6, momentos previos a salir al aire con la revista matutina.
“¿Qué haríamos sin los bailes de Dieguito en las mañanas?”, escribió López en el posteo. En el clip se ve a dos maquillistas reírse con ganas mientras Diego les baila de manera provocadora.
“Yo no quiero problemas, no quiero problemas yo”, dijo una de las profesionales en maquillaje, y su compañera le contestó: “Él está casado”, en tono de broma.
LEA MÁS: Presentadora de ‘Giros’ aparece hospitalizada y genera preocupación entre sus seguidores
El video muestra la buena relación que mantienen todos los trabajadores de Giros.