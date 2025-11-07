Charlyn López expuso a uno de sus compañeros de ‘Giros’ de Repretel: ‘Yo no quiero problemas, está casado’

'Giros' es la revista matutina diaria que transmite Repretel por la señal de su Canal 6.

A diario, los televidentes los ven por las mañanas en el programa Giros de Repretel presentando noticias con buen humor, otras con semblante serio y respetuoso, pero lo que no se imagina el público es lo que pasa cuando las cámaras no están encendidas.

La camaradería y las risas son parte del día a día de los presentadores del programa; así lo reveló Charlyn López en un curioso video que publicó en sus redes sociales y en el que expuso una faceta poco conocida de su compañero Diego Vargas, quien mostró en el video sus dotes para el baile.

Diego Vargas conocido como El mochilero, es una de las fichas más recientes de 'Giros' de Repretel. (Archivo)

En el clip que subió Charlyn a su cuenta de Instagram, mostró a Diego bailando en el área de maquillaje de Canal 6, momentos previos a salir al aire con la revista matutina.

“¿Qué haríamos sin los bailes de Dieguito en las mañanas?”, escribió López en el posteo. En el clip se ve a dos maquillistas reírse con ganas mientras Diego les baila de manera provocadora.

Diego Vargas de 'Giros' muestra un talento oculto

“Yo no quiero problemas, no quiero problemas yo”, dijo una de las profesionales en maquillaje, y su compañera le contestó: “Él está casado”, en tono de broma.

El video muestra la buena relación que mantienen todos los trabajadores de Giros.