Presentadora de ‘Giros’ regresa a la pantalla tras ausentarse por hospitalización; así lució en su regreso

Charlyn López compartió imágenes de su hospitalización, aunque no reveló qué procedimiento se realizó.

La presentadora de Giros, Charlyn López, regresó este miércoles a la pantalla tras ausentarse durante dos semanas por una hospitalización.

Durante su ausencia, López fue internada en un centro médico y compartió en redes sociales varias fotografías en las que se le veía con una vía en el brazo, acompañada de su familia y con velas encendidas frente a imágenes de la Virgen de los Ángeles.

En aquel momento, la conductora informó que se ausentaría de su trabajo por 15 días, aunque no reveló detalles sobre la causa médica.

Sin embargo, Repretel anunció que la presentadora estaría afuera por un procedimiento médico que debía realizarse. “No es una emergencia, es un procedimiento programado por un tema de salud”, informó el canal en un comunicado.

Su regreso fue anunciado por su compañero y periodista Rafael Pérez, quien le dio la bienvenida al estudio a través de sus historias de Instagram.

“Hoy está de regreso Charlyn”, expresó Pérez.

Por su parte López, al reincorporarse al programa comentó: “Ya con toda la pata, estoy al 100. Más bien, no me van a creer, pero me hacía falta trabajar”.