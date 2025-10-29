Viva

Presentadora de ‘Giros’ regresa a la pantalla tras ausentarse por hospitalización; así lució en su regreso

Conductora estuvo fuera del programa matutino por 15 días

Por Fátima Jiménez
Charlyn López
Charlyn López compartió imágenes de su hospitalización, aunque no reveló qué procedimiento se realizó. (Tomada de redes sociales. )







Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

