Ginnés Rodríguez y otra periodista de Repretel hicieron llorar en vivo a nueva figura de ‘Giros’: vea lo que sucedió

Diego Vargas (izq) dejó 'Las historias', de Repretel para unirse junto a Alejandro Coto a 'Giros'.

El periodista Diego Vargas, conocido como el Mochilero, dio un paso en su carrera en Repretel: dejó el programa Las historias para convertirse en figura de Giros. Este 1.° de setiembre fue su última participación en el espacio conducido por Ginnés Rodríguez y, al finalizar, tuvo un adiós muy emotivo.

Vargas manifestó estar muy contento por el cambio y, entonces, Rodríguez intervino asegurando que aunque se alegra de esta oportunidad de crecimiento, le hará falta tenerlo como compañero.

“Yo sé que hay que verlo así. Yo creo que todos los retos nos hacen crecer, nos hacen mejores personas también; pero, qué madre, porque te vamos a extrañar mucho”, expresó Ginnés.

💫El equipo de Las Historias se despide de Diego Vargas, 'El Mochilero' quien asume un nuevo reto en Repretel 🏠📺🥹 Publicado por Informe 11 Las Historias en Lunes, 1 de septiembre de 2025

Posteriormente, Amairaní Pizarro, periodista de Las historias, afirmó que Vargas era “la alegría” de la redacción y le dio un sentido mensaje.

“Estábamos en la redacción ahí, en nuestra nota, con nuestras cosas, y llegaba Diego y todo se iluminaba con sus chistes, su forma de ser tan bonita. De verdad que vamos a extrañar eso, pero nos vamos a topar en los pasillos”, comentó.

Amairaní Pizarro y Ginnés Rodríguez dieron la despedida de 'Las historias' a Diego Vargas. (Facebook)

Luego de estas palabras de sus compañeras, a Vargas, quien trabajó 15 años en este espacio televisivo, le fue imposible expresarse por varios segundos. Al retomar, afirmó lo que quedó claro con sus gestos: no podía hablar.

“Gracias por todos estos años, la pasamos muy bonito y disfrutamos mucho. Qué dicha que pudimos cambiar vidas y llegar a sus hogares, eso me llena de muchísimo cariño y me voy muy contento sabiendo que estamos en las mejores manos”, dijo el periodista entre lágrimas.

“Lo bonito es quedamos en casa”, concluyó.

Diego Vargas tuvo su primer programa en Giros este 2° de setiembre. Es la nueva incorporación de la revista matutina junto a Alejandro Coto.