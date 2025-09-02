Viva

Ginnés Rodríguez y otra periodista de Repretel hicieron llorar en vivo a nueva figura de ‘Giros’: vea lo que sucedió

El comunicador asumirá un nuevo reto en su carrera de 15 años en la televisora, al sumarse a ‘Giros’

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Diego Vargas (izq) es recordado por el segmento El Mochilero. Alejandro Coto se unirá el 8 de setiembre tras su paso por formatos como Deportes Repretel.
Diego Vargas (izq) dejó 'Las historias', de Repretel para unirse junto a Alejandro Coto a 'Giros'. (Repretel)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Las historiasDiego VargasGirosRepretelEl Mochilero
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.