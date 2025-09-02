Viva

Repretel mueve sus fichas y anuncia dos nuevos integrantes en ‘Giros’

Ítalo Marenco y Carlos Láscarez dejaron recientemente el espacio matutino de Repretel

Por Fiorella Montoya

La revista matutina Giros, de Repretel, anunció la incorporación de dos nuevas figuras tras las recientes salidas de Ítalo Marenco y Carlos Láscarez. El anunció llegó la noche de este lunes 1°. de setiembre cuando confirmaron a Diego Vargas y Alejandro Coto como parte del elenco del programa.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

