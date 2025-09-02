Repretel mueve sus fichas y anuncia dos nuevos integrantes en ‘Giros’

La revista matutina Giros, de Repretel, anunció la incorporación de dos nuevas figuras tras las recientes salidas de Ítalo Marenco y Carlos Láscarez. El anunció llegó la noche de este lunes 1°. de setiembre cuando confirmaron a Diego Vargas y Alejandro Coto como parte del elenco del programa.
Coto también suma una trayectoria consolidada en la televisora. Destacó en Deportes Repretel y en espacios como Conexión Fútbol, Conexión Mundialista y Club Gamers. Su incorporación a Giros será efectiva a partir del 8 de setiembre.
La productora del espacio, Yamileth Guido, señaló que la participación de Vargas y Coto aporta dinamismo y energía al formato.
“La llegada de los dos comunicadores es una inyección de energía al dinamismo y alegría con los que producimos Giros todos los días para cumplir la expectativa de nuestras audiencias”, afirmó en el comunicado.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.