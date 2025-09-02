Repretel mueve sus fichas y anuncia dos nuevos integrantes en ‘Giros’

La revista matutina Giros , de Repretel , anunció la incorporación de dos nuevas figuras tras las recientes salidas de Ítalo Marenco y Carlos Láscarez. El anunció llegó la noche de este lunes 1°. de setiembre cuando confirmaron a Diego Vargas y Alejandro Coto como parte del elenco del programa.

Vargas acumula 15 años de experiencia en Repretel . Inició como practicante y ha participado en diversos proyectos. Uno de los más recordados fue el segmento El Mochilero en Las Historias.

Diego Vargas (izq.) es recordado por el segmento El Mochilero. Alejandro Coto se unirá el 8 de setiembre tras su paso por formatos como Deportes Repretel. (Repretel /Repretel)

Coto también suma una trayectoria consolidada en la televisora. Destacó en Deportes Repretel y en espacios como Conexión Fútbol, Conexión Mundialista y Club Gamers. Su incorporación a Giros será efectiva a partir del 8 de setiembre.

La productora del espacio, Yamileth Guido, señaló que la participación de Vargas y Coto aporta dinamismo y energía al formato.

“La llegada de los dos comunicadores es una inyección de energía al dinamismo y alegría con los que producimos Giros todos los días para cumplir la expectativa de nuestras audiencias”, afirmó en el comunicado.