Periodista de Repretel recibió un ‘chancletazo’ en plena transmisión: Vea el video

Diego Vargas , periodista del programa Las Historias de Canal 11, protagonizó un momento inesperado durante la transmisión especial por el Día de la Madre.

Su mamá, doña Yessenia, lo sorprendió en vivo con un “chancletazo”, un gesto que provocó risas entre el público y sus compañeros.

El periodista de Repretel, Diego Vargas, reaccionó con humor sobre el "chancletazo" que recibió en televisión nacional. (Archivo)

La escena ocurrió mientras el periodista compartía con su familia en el set. Su madre se acercó y, entre bromas, le dio varios golpes con una sandalia. El hecho generó la carcajada de su compañera Ginnés Rodríguez, quien luego intervino y dijo que “ya no más”.

“No me van fajeando en televisión nacional”, comentó Vargas en una de las publicaciones del programa en Instagram.

La intervención de doña Yessenia recordó a muchos la clásica broma de la “chancleta”, asociada a la disciplina familiar de generaciones pasadas, que en este caso se transformó en un gesto cómico y afectuoso.