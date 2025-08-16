Viva

Periodista de Repretel recibió un ‘chancletazo’ en plena transmisión: Vea el video

El episodio ocurrió durante la transmisión especial del Día de la Madre en el programa ‘Las Historias’, de Canal 11

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

Diego Vargas, periodista del programa Las Historias de Canal 11, protagonizó un momento inesperado durante la transmisión especial por el Día de la Madre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego VargasLas HistoriasCanal 11Día de la Madre
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.