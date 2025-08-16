Periodista de Repretel recibió un ‘chancletazo’ en plena transmisión: Vea el video

Diego Vargas, periodista del programa Las Historias de Canal 11, protagonizó un momento inesperado durante la transmisión especial por el Día de la Madre.
Diego Vargas, periodista del programa Las Historias de Canal 11, protagonizó un momento inesperado durante la transmisión especial por el Día de la Madre.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.