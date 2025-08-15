Día de la Madre en Costa Rica: así celebran los famosos costarricenses esta especial fecha

Como cada año en Costa Rica, el 15 de agosto se llena de flores para celebrar el Día de la Madre. Es una fecha que provoca alegría, nostalgia y amor a miles de costarricenses, quienes rinden homenaje por todo lo alto a la mujer que les dio la vida.

La ocasión tampoco dejó por fuera a las figuras del espectáculo nacional. Ellos inundaron las plataformas digitales con mensajes y tributos a quienes los han guiado a lo largo de su vida. Las madres primerizas también se adueñaron de la escena en esta jornada.

Bismarck Méndez, Laura Brenes, Ericka Morera, Elías Alvarado y muchos más compartieron momentos especiales. A continuación, las imágenes:

Sharon Segura compartió esta fotografía junto a su madre y le dedicó unas emotivas palabras para celebrarla. (Instagram)

Jorge Martínez celebró el primer Día de la Madre de su esposa Laura tras la llegada de su hija Sol. (Instagram)

Ericka Morera se refirió a su madre como su fuerza y su lugar seguro en este Día de la Madre. (Instagram)

Laura Brenes publicó una serie de imágenes junto a la pequeña Sol para celebrar su primer Día de la Madre, y escribió una sentida carta desde la perspectiva de una madre primeriza. (Instagram)

Miss Universe Costa Rica, Mahyla Roth, fue coronada por su madre en una emotiva publicación dedicada a las madres en su día. (Instagram)

La periodista Adriana Durán dedicó una publicación para celebrar a quienes le han permitido celebrar este día, años tras año: sus hijos. (Instagram)

Bismarck Méndez celebra el día de las madres