Agenda del Día de la Madre: Música y teatro para decir ‘gracias, mamá’

El Día de la Madre en Costa Rica llega cargado de múltiples eventos, entre los que destacan grandes conciertos que se disfrutarán en todo el país para cantar, recordar y bailar.

Además de la música también habrá teatro, además de algunas exposiciones y hasta películas que disfrutar. A continuación, La Nación le invita a revisar la agenda y a celebrar por todo lo alto a mamá.

Comedia y teatro musical

El Teatro Espressivo, ubicado en Momentum Pinares (Curridabat), ofrece dos opciones que no debería perderse.

Para las mamás que disfrutan de una buena carcajada, se presenta la comedia Adictas a vos. La obra, dirigida por María Torres, cuenta con un elenco de lujo que incluye a Sofía Chaverri y Ana Istarú.

En el montaje, cinco mujeres se encuentran atrapadas en un aeropuerto, revelando en su estadía sus adicciones y deseos más profundos. Las funciones son del 8 de agosto al 7 de septiembre y las entradas tienen un precio de ¢12.500 más impuestos y cargos. Esta obra es apta para mayores de 12 años.

Para las familias, el teatro presenta una colorida y dinámica puesta en escena del cuento Yo soy Pinocho. Esta obra, en coproducción con Teatro Contraluz, promete humor y emoción para todas las edades. Las funciones se realizarán todos los domingos a las 2 p. m., hasta el 7 de setiembre. La entrada general es de ¢7.000 (IVA y cargos incluidos), y puede aprovechar una promoción especial de 4x3 disponible en la página web del teatro.

La comedia 'Adictas a vos', dirigida por María Torres, cuenta con un elenco de lujo que incluye a Sofía Chaverri y Ana Istarú. (Gloria Calderon Fotografia/Cortesía María Torres)

Charlie Zaa y sus mejores salsas

Este viernes 15 de agosto, el cantante colombiano Charlie Zaa llega a Costa Rica con su gira La historia continúa, para ofrecer un concierto especial en Río Campo Lindora. El espectáculo, de más de dos horas, será una mezcla de boleros clásicos, salsa y bachata, perfecto para celebrar el Día de la Madre.

En su repertorio no faltarán éxitos como Flor sin retoño y Nuestro juramento. Además, Charlie Zaa rendirá un tributo al salsero Frankie Ruiz y compartirá el escenario con su hijo, Aarón Zaa.

La noche también contará con la participación de la cantante nacional Karina Severino, quien será la encargada de abrir el evento. El concierto inicia a las 8 p. m. y las entradas aún están disponibles a través de eticket.cr .

Aarón Zaa, hijo de Charlie Zaa, lo acompañará en el escenario para festejar a las madres ticas. (Cortesía Charlie Zaa para LN/Cortesía Charlie Zaa para LN)

Hermanos Rosario y otros artistas

Los amantes del merengue y la salsa están de suerte, porque este sábado 16 de agosto se llevará a cabo el Tropical Fest, que tendrá como sede el Centro Nacional de Convenciones, en Heredia. El evento contará con la participación de la legendaria agrupación dominicana Los Hermanos Rosario, quienes prometen una prendida noche de baile.

Junto a ellos, el escenario se llenará del talento del merenguero Eddy Herrera y el salsero puertorriqueño Tony Vega. También se presentará la panameña Yamilka Pitre, conocida por su victoria en el reality Vive la música.

Las entradas para este festival están a la venta en gotticket.cr , con precios de ¢96.000 para el sector Pégame tu vicio y ¢20.600 para la localidad Más swing. Se recomienda a los asistentes llevar tenis cómodos para disfrutar de esta noche llena de ritmo.

Desde República Dominicana, Los Hermanos Rosario vienen a inyectarle sabor y movimiento a Costa Rica. (Cortesía/La Nación)

Más eventos especiales del Día de la Madre

— La Sononora Santanera se presenta junto a la Orquesta Filarmónica, en dos imperdibles eventos:

Viernes 15 de agosto, 8 p. m., en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños : Formato de gala, acompañada también por la Orquesta Filarmónica.

: Formato de gala, acompañada también por la Orquesta Filarmónica. Domingo 17 de agosto, 12 p. m. en Pedregal: Concierto masivo con artistas nacionales y el equipo de humor de Omega Estéreo. Las entradas se obtienen mediante concursos en Omega Estéreo 105.1 FM y de los patrocinadores.

— El Portón Rojo (Escazú), este viernes 15 de agosto, tendrá la música de Martín González. El evento, dedicado a celebrar a la mamá, comienza a las 8:30 p. m.

— En el Club Bruk Off, el viernes 15 de agosto, habrá un concierto especial para mayores de 18 años, con artistas como Anyuri, Gimario y Kenia Danghelo. Las primeras 100 mamás que ingresen recibirán un regalo especial. El evento iniciará a las 9 p. m

— El sábado 16 de agosto, a las 7 p. m., será el espectáculo A la Madre que te Parió Open Mic, en Mundo Loco (San Pedro). Se trata de un evento de comedia donde nuevos y veteranos comediantes dirán todo lo que no le dirían a sus mamás.

— Un tributo a Metallica se llevará a cabo el sábado 16 de agosto en Stereo Canival (San José): La banda Whiplash será la encargada del show. Si compra su entrada y lleva a su mamá, ella entra gratis. Para reservar su entrada de cortesía escriba un mensaje al 8611-4266.

La banda Whiplash realiza tributos a Metallica en Costa Rica y este Día de la Madre tienen planeado uno muy especial. (Instagram Whiplash/Instagram Whiplash)

— Gran Bingo del Día de la Madre: El sábado 16 de agosto, a la 1 p. m., en el Centro de Eventos Río Campo habrá un bingo solidario en beneficio de la Cruz Roja Costarricense. Entre los premios sobresalen viajes en cruceros, ¢1.500.000, electrodomésticos y más. Puede asistir de forma presencial u obtener su cartón para jugar en línea, llamando al 6107-7402.

— El Parque Diversiones, por su parte, celebra a las mamás con una variedad de eventos especiales que detallamos a continuación:

16 y 17 de agosto: Tendrá un photobook del Día de la Madre.

del Día de la Madre. Sábado 16 de agosto: Música en vivo con el concierto de Jonathan Samuel. Además se festejará el Día de la Montaña Rusa con dinámicas especiales.

Domingo 17 de agosto: Espectáculo de Danza Balletico.

Otras actividades para disfrutar

— Tributo a Adele y Whitney Houston: Viernes 15 de agosto, a las 8 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar: Las entradas para este espectáculo, protagonizado por la Orquesta Universal, tienen un costo de ¢21.000 y ¢36.900, y están a la venta en eticket.cr .

— Ciclo de Cine y Literatura: 15 y 16 de agosto en la sala Gómez Miralles del Centro de Cine. La entrada para este ciclo, que explora el cine y su relación con la palabra escrita, es gratuita pero con cupo limitado. A continuación la programación de las películas:

Viernes 15, 7 p. m. : Sibyl (mayores de 18).

: (mayores de 18). Sábado 16, 4 p. m.: Perfect Days (todo público), y a las 7 p. m.: The Super 8 Years (mayores de 18).

— Mocedades y Trigo Limpio: Este viernes 15 de agosto, a las 8 p. m., Jazz Café (Escazú) será el escenario de una noche para revivir éxitos y recuerdos; música de Mocedades y Trigo Limpio será interpretada en vivo.

— Convergemos en Cartago presenta una visita guiada por la exposición de Man Yu, artista y activista costarricense nacida en Hong Kong. El evento incluye un performance y una conferencia interactiva en el Museo Municipal de Cartago y la Casa de la Ciudad. El evento será el sábado 16 de agosto, a las 5 p. m.

El Museo Municipal de Cartago y la Casa de la Ciudad ofrecerán una visita guiada por la exposición de la artista Man Yu. (Jorge Navarro)

— El Circo Hermanos Fuentes Gasca se presenta al costado este Estadio Carlos Ugalde Álvarez, en San Carlos. El sábado 16 de agosto habrá función a las 5:30 p. m. Las entradas están disponibles desde ¢3.000.

— Cantata Flamenco por Lorca : El 16 de agosto, a las 6:30 p. m., el Teatro Auditorio del Parque de la Libertad (Desamparados) presentará este flamenco, inspirado en la vida de Federico García Lorca.

— Tributo a Héroes del Silencio y Soda Stereo: Sábado 16 de agosto, a las 8 p. m., en Pepper Disco Club. Se trata de un evento especial con la presencia de Alan Boguslavsky, exintegrante de Héroes del Silencio, y las bandas tributo El Rito y Senda 91. La entrada en preventa es de ¢8.000 y el día del evento ¢10.000.

— Concierto de El Gatillazo: Sábado 16 de agosto, a las 8 p. m., en La Hacienda (San Pablo de León Cortés): El grupo de música norteña llega por primera vez a la zona de Los Santos. Entradas disponibles en Starticket y en Café Haug.

— El Teatro Popular Melico Salazar tendrá una muestra de talento emergente del Taller Nacional de Teatro (TNT), donde los estudiantes presentarán sus obras como parte de su proceso formativo.

La entrada es gratuita, pero es necesario hacer reservaciones llamando a los números 8889-5283 ó 8762-7278. Todas las funciones se realizarán en el Teatro 1887 del CENAC y son para mayores de 18 años. A continuación detallamos el programa de cada día:

Sábado 16 de agosto, 6 p. m.: Se presentarán tres obras dirigidas y actuadas por los propios estudiantes, con textos dramáticos escritos por ellos mismos. Las obras son Perfidia, Rata y Treinta piezas de plata.

Se presentarán tres obras dirigidas y actuadas por los propios estudiantes, con textos dramáticos escritos por ellos mismos. Las obras son Domingo 17 de agosto, 5 p. m.: El festival cierra con tres puestas en escena más: Memento, Laberinto y Mi quimera. Al igual que las anteriores, estas obras son una muestra integral del trabajo de los estudiantes en dirección, dramaturgia y actuación.