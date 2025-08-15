Viva

Agenda del Día de la Madre: Música y teatro para decir ‘gracias, mamá’

De la música de Charlie Zaa y Los Hermanos Rosario a la comedia ‘Adictas a vos’, este fin de semana será especial. ¡No se quede en casa!

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya

El Día de la Madre en Costa Rica llega cargado de múltiples eventos, entre los que destacan grandes conciertos que se disfrutarán en todo el país para cantar, recordar y bailar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día de la madreAgenda cultural
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.