‘Flamenco por Lorca’ en Costa Rica: música, danza y teatro para honrar al gran poeta

El reconocido poeta Federico García Lorca dijo una vez: “La historia no sólo se verifica en la poesía, sino que, gracias a ella, se condensa, adquiere un sentido, crea imágenes y los símbolos en que los americanos se reconocen”.

Y, justamente, son esas palabras las que se desea traer a la vida el espectáculo Flamenco por Lorca, 89 años después del fusilamiento del artista. La obra, cuyo elenco está conformado por diversas nacionalidades, buscan no solo recordar al gran poeta, sino llevar un mensaje de unidad en América Latina.

Se trata de una puesta en escena multidisciplinaria, en la que la música, el baile y el teatro son las protagonistas.

Flamenco por Lorca se presentará el 16 de agosto, a las 6:30 p. m., en el teatro Auditorio Parque de la Libertad, en Desamparados.

'Flamenco por Lorca' se presentará el 16 de agosto en el Teatro Auditorio Parque de la Libertad, en Desamparados. (Cortesía/Cortesía)

¿Por qué Federico García Lorca?

Este fue uno de los exponentes más importantes de la poesía y el teatro del siglo XX, además que algunas de sus obras se relacionan con el flamenco, entre ellas el Romancero Gitano . Además, la muerte de García Lorca también impulsó esta obra.

“Queremos ofrecerle al público la oportunidad de entender la vida y obra de Federico García Lorca, desde su nacimiento hasta su fusilamiento, que se conmemora el 19 de agosto”, explicó Campos, quien desea dar a conocer un contexto más allá de la poesía.

Federico García Lorca fue asesinado a tiros por miembros de la Guardia Civil española durante la Guerra Civil en 1936, justamente por las ideas que exponía.

“El mensaje de Lorca es muy importante, especialmente contra el fascismo, que lamentablemente ha vuelto a manifestarse en algunas partes del mundo. Es una forma violenta de pensamiento que no respeta la libertad creativa, la ideología política ni las creencias religiosas“, explicó.

Además, Alberto Campos, productor del espectáculo, agregó que desean “crear conciencia en las personas para evitar que se repita el fascismo del siglo XX, que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Civil Española”.

Por ello, Campos y compañía buscan dejar una enseñanza, aprovechando la profundidad de una obra que en Costa Rica fue vista por primera vez en el 2004, el Festival Nacional de las Artes.

“Buscamos construir una hermandad entre los pueblos americanos y fomentar un diálogo de paz. El arte no solo debe ser un escape, sino un motor de conciencia que genere acción en la sociedad. Nos ayuda a entender la historia para que los errores del pasado no se repitan”, relató Campos.

'Flamenco por Lorca' recuerda a Federico García Lorca en el aniversario 89 de su fusilamiento, durante la Guerra Civil Española. (Cortesía/Cortesía)

Espectáculo marcado por la unidad

Campos, quien es educador musical, gestor cultural, intérprete de flamenco y folclorista costarricense, explicó a La Nación cómo se formó la obra.

“Su base principal es el flamenco, pero también incorpora audiovisual, la poesía de Federico García Lorca, actores, cantantes, instrumentistas y bailaoras de flamenco”, afirma.

Si usted no está muy familiarizado con el género del flamenco, debe saber que “bailaoras o bailaores” es la manera en que se le llama a quienes participan en esta disciplina.

Un total de ocho personas son parte del elenco principal de Flamenco por Lorca. El grupo empezó a trabajar a inicio de año en la obra, que según la producción durará cerca de 1 hora y 30 minutos.

Los artistas son Luis Fernando Aguilar (guitarrista y director musical), Alberto Campos (cantante de flamenco y director General), Mariano Piedra (pianista y arreglista) y Luisana Rodríguez (violinista venezolana).

Se suman también Daniel Vanderlaat (percusionista), Rebeca Shamah (bailaora mexicana), Valery Soto (palmas y baile) y Lucia Regidor, como cantante invitada.

Además, se les unen la actriz Raquel Hernández y el locutor Luis Diego Solorzano, quienes han sido los galardonados con premios nacionales de cultura. El elenco se completa con el diseño gráfico de Hancel Céspedes Barrantes.

“Hemos realizado ensayos seccionales de la música y los arreglos, trabajos audiovisuales por aparte y el desarrollo del guion. Posteriormente, hemos integrado a los actores en los ensayos generales, que son fundamentales para la fluidez del espectáculo”, comentó Campos.

“Para nosotros, esto es un estreno latinoamericano. La cantata flamenca Flamenco por Lorca es probablemente una de las únicas en Latinoamérica en este momento”, finalizó.

Si usted quiere asistir a disfrutar de la obra, recuerde que por la fecha el espectáculo tendrá una sección especial del Día de la Madre. Además, tome en cuenta que el auditorio cuenta con estacionamiento gratuito, por lo que las personas pueden asistir en su vehículo sin problema y con toda comodidad.

Las entradas en preventa tienen un valor de ¢8.000 y el día del evento es de ¢9.000. Para la compra de los boletos e información adicional puede contactarse al número: 8311-8802.