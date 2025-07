Charlie Zaa habla de las acusaciones en Colombia previo a su concierto en Costa Rica: ‘La verdad me da libertad’

El cantante colombiano Charlie Zaa ha sido reconocido durante años por su música. Una de sus interpretaciones más famosas es La Pollera Colorá, canción infaltable en las fiestas de los costarricenses y que también estará presente en el concierto que brindará el cafetero en Costa Rica en el marco de las celebraciones del Día de la Madre.

El cantante está de visita suelo tico para promocionar el espectáculo e invitar a sus fans a acompañarlo, ya que, afirmó, guarda un cariño especial tanto por sus seguidores como por el país.

La cita con Charlie Zaa será el 15 de agosto en un espectáculo pensado para bailar y cantar en celebración del Día de la Madre. Este show forma parte de su gira internacional titulada La historia continúa.

El recital será en Río Campo Lindora e incluirá sorpresas especiales como la participación de la cantante nacional Karina Severino como telonera. Además, Charlie compartirá escenario con su hijo Aaron Zaa , a quien desea dejarle un gran legado musical.

El artista conversó con La Nación sobre el concierto. También se refirió a las recientes acusaciones que lo vinculan, supuestamente, con el Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estructura paramilitar que participó en el conflicto armado en su país.

El Estado colombiano, a través de la Fiscalía, aplicó la medida de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades. Estas están valoradas en 25.000 millones de pesos colombianos. Se sospecha que fueron obtenidas de forma ilegal.

(Cortesía Charlie Zaa para LN)

A continuación, un extracto de la conversación con el artista:

—¿Qué significan para usted las visitas a Costa Rica?

—Significan todo. Lo que siento cada vez que tengo la oportunidad de visitar San José o cualquier parte de Costa Rica significa mucho porque el amor y el cariño que siempre me dan es muy especial. Suelo venir, pero por los mismos compromisos me demoro mucho en regresar, aunque pareciera como si nunca me hubiese ido.

—¿Qué sorpresas puede esperar el público del próximo show?

—Son tres años de no compartir con ustedes. Lo primero es que el show que traemos consta de dos horas y media, en el pasado fue de una hora y 20 minutos. Estaremos haciendo un recorrido por todos los éxitos que ya ustedes conocen. Además, voy a hacer un espectáculo enfocado solamente en el género de la salsa, donde le estaré rindiendo un tributo gigante a uno de mis salseros favoritos: Frankie Ruiz.

—También hay otra sorpresa muy grande...

—Voy a presentar a mi hijo, Aaron Zaa, con quien estrenamos un sencillo espectacular y maravilloso llamado La Cenicienta, la letra es escrita por él. Lo que traemos para el 15 de agosto es muy bello y es la mejor manera de poder expresar mi agradecimiento y cariño al público de Costa Rica. Vamos a celebrar el Día de la Madre como Dios manda, por lo alto.

Charlie Zaa habla de su fe en medio de acusaciones

—Pasando a otro tema, las acusaciones en su contra en Colombia, ¿de qué tratan concretamente?

—Este es un tema que ya tuvo su momento, su tiempo y su final. Con base en lo que se dice o se ha mencionado durante las últimas dos semanas, te tengo que decir que todo está apenas en un momento de investigación. Se inicia una investigación, no en mi contra, no en contra de mi persona, sino en contra de un bien inmueble que hace parte del patrimonio de mi familia desde hace más de 20 años.

—¿Cómo ha tomado usted las acusaciones?

—Siempre he tratado de caminar sobre la verdad desde que inicié una relación con Dios hace 20 años. Dice la Palabra que el que anda en verdad no necesita defensa, mas el que anda en los secretos se vuelve esclavo de ello. Cuando yo recibo este principio, siento que Dios me está diciendo: “Así es como debes de caminar”. La confesión te da libertad y la verdad te da libertad. Entonces, he tratado de manejarlo con mucha paz, con mucha tranquilidad, porque tengo la convicción plena de que lo que hemos hecho ha sido basado sobre la verdad.

“Y tenemos el respaldo de muchos medios de comunicación en Colombia y a nivel internacional. He recibido por parte de mucha gente a través de mis redes sociales palabras de cariño, mensajes de apoyo y de respaldo porque conocen efectivamente la persona que soy. Mis acciones han hablado más fuerte que mis palabras durante estos 30 años de carrera , y creo que al final de todo esto la verdad va a darme la victoria”.

—¿Cuál ha sido la afectación que ha sufrido?

—Más que del bien o de la propiedad, es sobre la imagen que he venido construyendo durante más de 30 años. Porque a donde quiera que yo voy, pregono sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y trato al 100% de utilizar como pretexto mi carrera para poder llevar un mensaje, que es el mensaje de la Palabra. Siento que lo que el enemigo está queriendo hacer es tratar de callar mi boca.