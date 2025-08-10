Sharon Segura comparte cómo vive los primeros días junto a su bebé, Oliver

La creadora de contenido, Sharon Segura, compartió un video en sus historias de Instagram dando detalles sobre estos últimos días, en los que se estrena como mamá tras dar a luz a su primer hijo, Oliver.
La creadora de contenido, Sharon Segura, compartió un video en sus historias de Instagram dando detalles sobre estos últimos días, en los que se estrena como mamá tras dar a luz a su primer hijo, Oliver.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.