Ítalo Marenco lloró en su adiós a Repretel y le recordaron sus ‘trapos sucios’ en ‘Giros’: vea el video

Ítalo Marenco tuvo su último día en Repretel este 14 de agosto.

La despedida de Ítalo Marenco de Repretel, este 14 de agosto, estaría cargada de lágrimas; de eso no había dudas. Sin embargo, Giros, correspondiendo a su característico estilo, le dio un adiós muy singular en el que el humor también fue protagonista.

Luego del segmento en el que la revista matutina hace un repaso de La casa de los famosos, se dio paso a un video recopilatorio, titulado “Ítalo Marenco, el genio de las tortas”. En este, se revivieron varios de los chascos que el conductor pasó en vivo.

Seguidamente, la toma pasó al set, donde Ítalo y sus compañeros se abrazaban entre lágrimas. Tras unos segundos, el querido presentador tomó aire y dijo: “Llegué soltero, con papá y mamá (vivos) y sin hija”, recordó Marenco, al referirse a los 11 años que laboró en Canal 6 y el cariño que le tenía.

Sin embargo, la emotividad mutó a risas, cuando le trajeron una chilera, en memoria de la ocasión en que, al probar uno de estos productos en vivo, el picante le jugó una mala pasada.

Además, en alegoría a sus inicios en el canal, como presentador de Combate, la icónica voz en off del programa lo pasó al “confesionario”. En esta parte, con humor, “le sacaron los trapos sucios” a un Ítalo que juró responder con la verdad.

A Ítalo Marenco le sacaron los "trapos sucios" en su despedida de Repretel

Sin miramientos y directo a la yugular, le hicieron la primera pregunta: ¿Cuántas veces dijo que se ausentaría por algo importante, pero apareció en sus redes con fotografías desde la playa?

“Varias veces, es que hay cosas muy importantes en la playita”, dijo el conductor entre risas.

Ítalo Marenco se fundió en un abrazo con los presentadores de 'Giros', en su último día en Repretel. (Cortesía de Repretel)

Después, hicieron hincapié en que no recuerda las preguntas que hace durante las entrevistas, a lo que, con ingenio, atinó a responder que solo recuerda cuando consultó a una pareja que hacía fila para vacunarse.

Aquella ocasión, que también fue recordada como una de sus tortas, se volvió viral, pues Marenco creyó estar hablando con una madre y su hijo, cuando, en realidad, se trataba de una pareja con una considerable diferencia de edad.

Finalmente, le preguntaron, entre chota y saña, si algún día dejaría de usar con tanta frecuencia el teléfono mientras trabajaba y él reconoció que será difícil. Posteriormente, volvió lo emotivo, cuando se dirigió al público.

“Me llevo el cariño de todos, el día a día, hasta el momento soy el presentador que más ha durado en el programa”, expresó entre lágrimas.

Así fue la despedida de Italo Marenco de Repretel

No obstante, la voz en off, que Ítalo aseguró que se trataba de Christian Tristán, rompió el momento sentimental, al cuestionarlo: “¿Por qué llora si usted decidió irse?“.

“Porque la vida es de retos, la vida es de cambios; hoy cierro una etapa muy linda de mi vida para abrir otro”, contestó.

El segmento terminó con un abrazo de sus compañeros y pasando al patio interno del set, donde un miembro de la producción le dio una maleta cargada con objetos especiales: bola de fútbol, chile (recordando el día en que se enchiló en vivo) y un queque.

Como última escena, desde lejos, la cámara captó como este 14 de agosto, Ítalo Marenco, uno de los rostros de Repretel, más queridos de los últimos años, marcó por última vez su huella en el sistema de registro de la televisora.