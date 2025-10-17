Conozca a la nueva presentadora de ‘Giros’, de Repretel, quien reemplazará a Charlyn López

Este jueves 17 de octubre, el programa 'Giros', de Repretel, presentó a la persona que estará en lugar de Charlyn López.

Tras la incapacidad de la presentadora Charlyn López del programa Giros, de Repretel, Canal 6 ya tiene un nuevo rostro que la reemplazará en el espacio matutino.

Se trata de Sael Gómez, quien ya tiene mucha experiencia en el show de las mañanas de Repretel. Anette Mejías, gerente de Mercadeo y Relaciones Públicas de Grupo Repretel, confirmó la información.

“Sael es una chica que tiene una amplia experiencia en Repretel, ha estado en varios proyectos y en algún momento también venía a apoyar en el programa Giros, por lo que conoce bastante bien la dinámica”, explicó Mejías.

Sael fue parte del programa Batalla de talentos, de Canal 11. “Desarrolló su experiencia como conductora y pensamos que podía ser una figura que nos estuviera apoyando en estos 15 días, puesto que hace match con el resto del equipo”, agregó Mejías.

Sael Gómez se incorpora a la revista 'Giros', de Repretel. (Instagram Giros/La Nación)

Sael estará en la pantalla de Giros mientras Charlyn se recupera del procedimiento médico al que se sometió por motivos de salud.