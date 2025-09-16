Carolina Jaikel en medio de lucha contra el cáncer: ‘Me prometí vivir cada momento como si fuera el último’

Carolina Jaikel afronta con fe y esperanza su proceso de recuperación del cáncer.

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, se mostró positiva en redes sociales tras recibir el diagnóstico de cáncer de pulmón con metástasis ósea. En medio del proceso de quimioterapia compartió actualizaciones de su estado de salud y, en esta ocasión, habló de una promesa que se hizo.

“Tengo mi fe y esperanza intactas, pero me prometí vivir cada momento como si fuera el último, disfrutarlo y valorarlo”.

También mencionó los instantes que guarda en su memoria y que aprecia cada vez que los comparte con su familia.

“Cuando veo a Bryan jugar con los cachorros, cuando Bauti extiende los brazos hacia mami o cuando disfrutamos del mar juntos. Cada uno de esos momentos es un regalo de Dios, cada segundo un milagro”, expresó Jaikel.

Carolina Jaikel es una apasionada de su familia. (Instagram /Instagram)

Ella se mantuvo cercana a sus seguidores narrando cómo ha sido el proceso. Este martes comentó que se preparaba con ejercicio físico antes de su tercera quimioterapia.

“Agradecida por mi cuerpo, por poder moverse. Y agradecida con las posibilidades que me da Dios de poder tratar la enfermedad. Como dice una gran amiga: el cáncer no sabe con quién se metió”, escribió Carolina en una de sus historias de Instagram.

Jaikel recibió su diagnóstico el pasado 30 de junio. Semanas después lo hizo público. Desde entonces ha recibido apoyo de sus seguidores, figuras nacionales y clubes como Liga Deportiva Alajuelense, lugar de trabajo de su esposo.