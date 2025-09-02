Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se sincera sobre cómo lleva la quimioterapia tras diagnóstico de cáncer

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, se ha sometido a dos quimioterapias como tratamiento contra el cáncer de pulmón que padece.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, cumplió este martes 2 de setiembre una semana desde su segunda quimioterapia, tratamiento al que se ha sometido luego de ser diagnosticada con cáncer de pulmón con metástasis ósea.

Jaikel se sinceró en sus redes sociales y contó detalles sobre cómo ha sobrellevado esta terapia, la cual es un proceso de gran impacto tanto física como mentalmente.

“Finalmente, me empiezo a sentir yo. Voy de a poquitos, escuchando mi cuerpo, retomando ejercicio, trabajo y actividades de los cachorros (sus hijos). Esta quimio me volcó -dicen que todas son distintas- y lo que más me ayudó a transitarla, además del amor y apoyo de mi tribu, fue sentir a Dios a través del que se ha vuelto mi versículo favorito”, escribió junto a una fotografía en sus historias de Instagram.

“Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad”, añadió, citando un pasaje de la Segunda Carta de Pablo a los Corintios.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, detalló que padece cáncer de pulmón con metástasis ósea

Carolina Jaikel recibió el diagnóstico de cáncer el pasado 30 de junio e hizo pública su situación de salud, mediante un emotivo texto, el 4 de agosto. Desde entonces, no ha parado de compartir mensajes de fe y ha dado varias actualizaciones sobre su batalla contra la enfermedad.

Ella ha enfatizado en el gran apoyo que recibe de su esposo y sus hijos, Leonardo y Benjamín; así como en el gran bastión en que se ha convertido su fe en Dios, la cual se fortalece en este momento complicado.