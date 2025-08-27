Hijo de Carolina Jaikel y Bryan Ruiz conmovió con esto que hizo tras sesión de quimioterapia de su mamá

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, comparte abiertamente su lucha contra el cáncer en sus redes sociales.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, está recibiendo quimioterapia como tratamiento para el cáncer de pulmón con metástasis óseas, el cual le fue diagnosticado hace casi dos meses.

La pareja del exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense y la Selección de Costa Rica ha convertido sus redes sociales en un canal para compartir su lucha contra la enfermedad que padece, así como para mostrar su fe y el apoyo familiar que la sostienen en esta situación.

Recientemente, Jaikel compartió una fotografía en sus historias de Instagram, con el conmovedor gesto con el que la recibió su hijo Leonardo, luego de que ella se sometiera a una sesión de quimioterapia.

Leonardo le hizo un dibujo en el que se lee: “Mamá, sos una campeona. Te amo. Leo Ruiz”, acompañado de corazones.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, detalló que padece cáncer de pulmón con metástasis ósea

Además, Jaikel reveló que, al entregarle el dibujo, su hijo le explicó que fue lo mejor que pudo hacer con la mano izquierda; pues hace unos días el menor sufrió un accidente y se quebró dos huesos de su brazo derecho.

“Para mí, el amor de mis hijos es la forma más pura donde siento a Dios. Son las curitas más fuertes en el alma. Es literal sentirlo en cada abrazo y cada te amo”, redactó Carolina junto a la imagen.

Lo anterior sucedió durante la fiesta del cumpleaños número 40 de Bryan Ruiz, la cual terminó en el hospital, con la familia acompañando al pequeño. Jaikel informó en sus redes sociales lo sucedido y publicó una fotografía del niño con un cabestrillo en el brazo derecho.

“Mi león valiente, dos huesitos quebrados y desplazados, y él con una resiliencia increíble. Como le dije, es mi inspiración para ser valiente yo también”, escribió en ese momento.