Hijo de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel sufrió accidente y terminó en el hospital

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, pasaron un fuerte susto durante la celebración del cumpleaños del exfutbolista alajuelense, este domingo 24 de agosto.
La fiesta terminó en el hospital, donde la familia acompañó a uno de sus hijos. Jaikel informó en sus redes sociales lo sucedido y publicó una fotografía del niño con un cabestrillo en el brazo derecho.
“Mi león valiente, dos huesitos quebrados y desplazados, y él con una resiliencia increíble. Como le dije, es mi inspiración para ser valiente yo también”, escribió Carolina, quien enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis.
Jaikel comentó que, incluso en esos momentos, encuentra a Dios. Explicó que al momento de la fotografía realizaban una tarea de la novena, tradición que consiste en oraciones durante nueve días consecutivos.
“Hoy (mi hijo) pronuncia un resignado sí a todo acontecimiento imprevisto que suceda. Dios está en cada momento y lugar cuando decidimos verlo”, añadió.
El niño salió con éxito del hospital y deberá mantener el brazo inmovilizado hasta que le retiren el yeso.