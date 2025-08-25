Viva

Hijo de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel sufrió accidente y terminó en el hospital

El accidente ocurrió durante la fiesta de cumpleaños del exfutbolista

Por Fiorella Montoya

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel, pasaron un fuerte susto durante la celebración del cumpleaños del exfutbolista alajuelense, este domingo 24 de agosto.








Bryan RuizCarolina Jaikel
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

