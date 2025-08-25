Hijo de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel sufrió accidente y terminó en el hospital

Bryan Ruiz y su esposa, Carolina Jaikel , pasaron un fuerte susto durante la celebración del cumpleaños del exfutbolista alajuelense, este domingo 24 de agosto.

La fiesta terminó en el hospital, donde la familia acompañó a uno de sus hijos. Jaikel informó en sus redes sociales lo sucedido y publicó una fotografía del niño con un cabestrillo en el brazo derecho.

“Mi león valiente, dos huesitos quebrados y desplazados, y él con una resiliencia increíble. Como le dije, es mi inspiración para ser valiente yo también”, escribió Carolina, quien enfrenta un cáncer de pulmón con metástasis.

El hijo de Bryan Ruiz y Carolina Jaikel sufrió una fractura en pleno festejo. Su madre destacó la valentía del niño y su fe en Dios. (Instagram /Instagram)

Jaikel comentó que, incluso en esos momentos, encuentra a Dios. Explicó que al momento de la fotografía realizaban una tarea de la novena, tradición que consiste en oraciones durante nueve días consecutivos.

“Hoy (mi hijo) pronuncia un resignado sí a todo acontecimiento imprevisto que suceda. Dios está en cada momento y lugar cuando decidimos verlo”, añadió.

El niño salió con éxito del hospital y deberá mantener el brazo inmovilizado hasta que le retiren el yeso.