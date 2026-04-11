Carlos Vives anuncia ‘El último disco’: su esposa Claudia Elena Vásquez jugó un papel fundamental en la decisión

Carlos Vives vuelve a las raíces del amor con su nuevo sencillo 'Te dedico', punta de lanza del disco que estrenará pronto.

El último disco. Así, sin mayores aspavientos, sin avisos previos y dejando mucho a la imaginación, es que el colombiano Carlos Vives bautizó el que será su próximo álbum de estudio. Pero no, no crea que no volveremos a escuchar al ícono del vallenato; esta nueva producción es una manera que encontró el artista para hacer una pausa y mirar hacia atrás: cuando el romanticismo estaba cargado de cartas, de serenatas y canciones dedicadas.

En entrevista con La Nación, el cafetero abrió su corazón para hablar de esta producción y de Te dedico, la canción que escogió como punta de lanza de la producción de estudio.

En un momento donde las canciones parecen consumirse rápido en TikTok o en el que las emociones se expresan cada vez menos, Vives se detuvo, pensó, recibió el consejo de su esposa y tomó la decisión de cantarle al amor de una forma distinta.

Este sencillo no solo marca el inicio de una nueva etapa musical en la amplia trayectoria del artista, sino también una intención clara de recuperar una forma de sentir que, según él, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. El concepto del álbum gira en torno a que actualmente “ya no se dedican canciones ni se mira a los ojos” y, en ese sentido, la propuesta de Vives es sencilla: volver a esos gestos tan cargados de significados.

“Vengo de esa escuela. Me crié con música muy romántica, gente muy romántica con mucha poesía; vengo de un país de muchos poetas”, explicó el intérprete sobre el origen de esa sensibilidad que hoy retoma.

El romance, la raíz que sostiene a Carlos Vives

El último disco es el título de la producción que trae pronto a la luz el colombiano y, lejos de anunciar una despedida, funciona más bien como un homenaje a la música que lo formó. Ejemplo de ello es el sencillo Te dedico, con el que Vives busca reconectar con una época donde las canciones tenían un propósito más profundo, porque acompañaban momentos clave de la vida: una alegría, una tristeza, un amor, la familia, los amigos...

Carlos Vives guarda un cariño profundo por Costa Rica y los ticos, así lo ha demostrado en sus conciertos, pero también en sus visitas de vacaciones en nuestro país. (Lilly Arce/Archivo)

“Quise hacer un disco pensando en esos álbumes que nos formaron, que nos enseñaron, que nos mostraron para qué era esta carrera, para qué sirve realmente cantar”, afirmó.

Te dedico funciona a la perfección para abrir ese camino. Es una invitación directa a retomar el hábito de dedicar canciones, de vincular la música con personas, recuerdos y emociones. Una práctica que, para el cantante, tenía un valor emocional fundamental.

“Siempre hay una canción que te hace recordar a alguien, ¿no?”, aseveró Vives como una forma de resumir la relación entre la música y los sentimientos.

Como bien lo dice un dicho muy conocido, detrás de esa idea de Vives hay una influencia personal determinante: su esposa Claudia Elena Vásquez, quien tuvo un papel clave en el enfoque del disco. Ella fue la impulsora de la necesidad de volver a escribir canciones que sirvan para dedicarse.

“Claudia en mi vida es una musa importantísima, no solamente en mis canciones, sino en la vida diaria. Cuando empezamos a hacer el álbum, lo primero que dijo fue: ‘Ay, por favor, hagan canciones para dedicar’. Al final sí, fue como una orden importante”, recordó Vives.

Con esta frase, Vives cayó en cuenta de que a lo largo de su carrera ha hecho piezas con las cuales las personas se acompañan en momentos importantes de sus vidas, como el matrimonio, o cuando un ser querido está enfermo. “Sin darme cuenta, de alguna manera estaba haciendo canciones para que las personas las usaran”, afirmó.

La solicitud de Claudia terminó marcando el tono del proyecto. Más que hacer un ejercicio nostálgico, el disco se construyó con la intención de que la música vuelva a tener un uso emocional claro en la vida de las personas.

Carlos Vives disfruta de las playas de Nosara, en Guanacaste, cada vez que visita Costa Rica. (Archivo)

No obstante, el álbum no solo mira hacia atrás, sino que también busca dialogar con el presente, especialmente con las nuevas generaciones. En el video de Te dedico participa Pedro, hijo de Claudia y Carlos; su trabajo es parte de ese esfuerzo por contar historias desde una mirada contemporánea porque, aseguró el cantante, tiene mucha fe y esperanza en las nuevas generaciones.

Un disco como antes, pero sin resistirse a los cambios

Con el nuevo disco, otra de las ideas de Vives era confeccionar un álbum como se producía hace algunos años. En esa línea, fue concebido como una obra que retoma las formas clásicas de grabación, con músicos en vivo y un enfoque más artesanal; casi un guiño a la época del vinilo. “Está hecho así, como se hicieron los primeros. Grabado en vivo por diligentes ingenieros en consolas de verdad”, explicó Vives.

El reto no era resistirse a la tecnología, sino mantener intactos ciertos principios esenciales de la música: “Hay valores fundamentales del ser humano que no cambian y que no deben cambiar”, comentó.

Esa dualidad entre lo moderno y lo tradicional se reflejará en el disco que, adelantó, será un trabajo diverso, atravesado por distintas emociones como la nostalgia, el amor y las reflexiones personales que abarcan su vida artística, de padre y observador del mundo actual.

Carlos Vives y el amor por Costa Rica

En una entrevista con Carlos Vives, no se podía dejar de preguntar por la relación tan intensa que tiene con Costa Rica.

Claudia Elena Vásquez, esposa de Carlos Vives, jugó un papel fundamental en el concepto del nuevo disco del colombiano. (Archivo)

El intérprete es un asiduo visitante de nuestro país, tanto para cantar en algún escenario como para disfrutar de unas vacaciones familiares. A lo largo de su carrera, Vives ha mantenido esa relación con conexiones intensas con su audiencia, que también se expresa en un espacio que disfruta para relajarse.

“Ya es costumbre ir todos los años. Ya formamos parte de la familia de Nosara”, comentó Vives sobre uno de los sitios que más goza visitar.

Esa cercanía con los ticos se alinea con el espíritu de su nueva música: canciones que no buscan imponerse, sino acompañar.

Carlos Vives se detuvo, escuchó, puso atención y reconectó con aquello que alguna vez hizo de la música un singular vehículo, utilizado para decir lo que a veces no podemos expresar en nuestras propias palabras.