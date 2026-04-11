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Carlos Vives anuncia ‘El último disco’: su esposa Claudia Elena Vásquez jugó un papel fundamental en la decisión

El artista colombiano habló con ‘La Nación’ sobre su nueva producción de estudio, Costa Rica y el sencillo ‘Te dedico’

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Por Jessica Rojas Ch.
Carlos Vives
Carlos Vives vuelve a las raíces del amor con su nuevo sencillo 'Te dedico', punta de lanza del disco que estrenará pronto. (Cortesía Sony Music)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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