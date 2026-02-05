Famoso artista de Colombia presume esta belleza de Costa Rica ante millones de seguidores

Uno de los principales artistas de Colombia —muy querido por los costarricenses— se encuentra disfrutando de las playas, el sol y el ¡pura vida! de Costa Rica. Se trata de Carlos Vives, quien ha elogiado al país en sus redes sociales y les ha mostrado a sus seguidores las bellezas que lo traen de vuelta al territorio nacional.

Vives no está solo, sino que llegó acompañado de su esposa, Claudia Elena Vásquez, quien de igual manera compartió postales de lo que les cautiva de Costa Rica.

El colombiano, intérprete de grandes éxitos como Robarte un beso y La gota fría, afirmó que “siempre volvemos donde está el sol”, ya que también se encuentra promocionando su nuevo sencillo, Te dedico, y justamente por eso mostró un bello atardecer en una playa costarricense.

“Te dedico este atardecer desde las playas de Costa Rica”, escribió en otro de sus videos. De esta manera, el colombiano demostró que Costa Rica lo ha conquistado y se lo mostró feliz a sus más de ocho millones de seguidores.