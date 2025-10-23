Carlos Vives y tres artistas se unen para canción del Mundial 2026: ‘El fútbol tiene la magia de juntar pueblos’

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi se reunieron en la Semana Billboard de la Música Latina 2025 para hablar sobre el proceso creativo de Somos más, la canción oficial del Mundial 2026 que transmitirá Telemundo.

El panel La Música de la Copa Mundial, moderado por la presentadora española Carlota Vizmanos, reveló los detalles detrás de un proyecto que busca unir a las familias a través del fútbol.

“Esta canción es para la familia”, expresó Vives ante el público reunido en Miami. El artista colombiano señaló que el tema busca transmitir esperanza en medio de un contexto mundial marcado por la división.

“En un mundo donde se habla de guerra y odio, el fútbol es todo lo contrario. Qué gran oportunidad que esta canción hable de eso y sea el mensaje que Telemundo lleve al mundo”, añadió para Billboard.

El tema Somos más debutará durante la ceremonia de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán este jueves 23 de octubre. En la misma gala, Bad Bunny recibirá el reconocimiento como Artista del Siglo 21, uno de los homenajes más esperados de la noche.

Telemundo confirmó que el himno acompañará toda su cobertura del torneo, el cual se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. El evento futbolístico reunirá a 48 selecciones de los cinco continentes, en lo que será la edición número 23 de la Copa del Mundo.

Emilia Mernes, cantante argentina, se mostró emocionada por participar en la canción. (Instagram)

La música del Mundial genera siempre expectativa entre los aficionados. Desde Waka Waka y La La La, de Shakira, hasta Love, de Sebastián Yatra y Gianluca Vacchi, los artistas colombianos han tenido un papel destacado en la banda sonora de las Copas del Mundo. En 2026, Vives sumará su voz a esa tradición con una propuesta que busca celebrar la diversidad cultural del continente.

El artista colombiano afirmó que su mayor deseo es que el público se identifique con el mensaje de unión. “El fútbol tiene la magia de juntar pueblos. Si esta canción logra reflejar eso, ya habremos ganado”, concluyó Vives.