Carlos Vives recibió en Costa Rica una ‘giganta’ hecha a mano ¡Vea el singular regalo!

El diseño representó a una mujer con vestimenta típica y accesorios artesanales. Vea cómo quedó.

Por Fiorella Montoya

En junio, Nicole, vecina de Escazú y miembro del club de fans oficial de Carlos Vives, buscaba un regalo muy especial para el cantante colombiano: una giganta en miniatura.








