Carlos Vives recibió en Costa Rica una ‘giganta’ hecha a mano ¡Vea el singular regalo!

En junio, Nicole, vecina de Escazú y miembro del club de fans oficial de Carlos Vives, buscaba un regalo muy especial para el cantante colombiano: una giganta en miniatura.
Su deseo llegó en crudo a Barro y Papel, un taller artesanal que trabaja con mascaradas tradicionales costarricenses. Allí aceptaron el reto y comenzaron a desarrollar la propuesta de Nicole.
El proyecto inició con la técnica tradicional de barro. El padre de Nicole, experto en gigantas, modeló la base. Luego se aplicaron varias capas de papel y goma, que al secar dieron forma a la figura. El molde de barro se retiró y quedó lista la estructura para pintarla.
La mini giganta recibió color, barniz y accesorios que evocaron la alegría de las fiestas patronales. Representaba a una mujer con vestimenta típica, maquillaje y detalles propios de la tradición. Según los artesanos, la idea fue que la figura “se fuera a bailar con Carlos Vives”.
Al obsequio se añadió una tarjeta en la que se explicó a Vives el simbolismo de las mascaradas. El mensaje describía a la giganta como un personaje central en las celebraciones populares y recordaba que las mascaradas acompañan a la cimarrona en desfiles llenos de sustos, risas y algarabía.
La dedicatoria de la giganta destacó la similitud entre las raíces ticas y colombianas, unidas por la alegría y la música: “La giganta es fuerza, fiesta e historia... y si le ponen Pa’ Mayté o La Bicicleta, se pone a bailar de fijo”.
Durante el encuentro, Carlos Vives recibió la figura con entusiasmo. El artista sonrió al verla y agradeció el gesto de sus seguidores, quienes lograron combinar en un detalle artesanal la cultura costarricense y la admiración por su música.