Carlos Vives comparte emotivo video de Miguel Uribe: ‘Gracias Miguel por querer mi música’

Carlos Vives, el famoso cantante colombiano, compartió a través de sus redes sociales un sentido mensaje en honor a Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial que fue atacado a balazos hace dos meses y falleció este 11 de agosto.

La noticia fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, mediante un mensaje en Instagram. Rápidamente, la noticia se difundió por todo el mundo y figuras relevantes de la cultura colombiana, como Carlos Vives, se pronunciaron al respecto.

Miguel Uribe había compartido un video junto a su hijo interpretando un tema de Carlos Vives en el piano. (AFP)

En el video publicado por Vives, se aprecia a Uribe junto a su hijo enseñándole a tocar La tierra del olvido en el piano, un momento que conmovió profundamente al cantante.

“Miguel fue un ejemplo de capacidad para perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia; la violencia jamás será el camino”, escribió el artista.

Miguel Uribe junto a su hijo

“Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia”, agregó.

Vives concluyó enviando fortaleza a la esposa de Uribe, María Claudia, a sus tres hijos y a su padre, también llamado Miguel.