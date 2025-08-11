Viva

Carlos Vives comparte emotivo video de Miguel Uribe: ‘Gracias Miguel por querer mi música’

El artista colombiano emitió sentidas palabras tras el fallecimiento del precandidato presidencial

Por Valezka Medina Barrios

Carlos Vives, el famoso cantante colombiano, compartió a través de sus redes sociales un sentido mensaje en honor a Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial que fue atacado a balazos hace dos meses y falleció este 11 de agosto.








