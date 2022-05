Carlos Vives dice que la primera vez que visitó Costa Rica encontró alacrán en la cama del hotel

“Tengo una historia muy bonita con Costa Rica”, dice Carlos Vives entre risas antes de comenzar a contar su anécdota.

El cantante colombiano se presentó recientemente Costa Rica como parte de la sétima edición del Picnic 2022 y en entrevista con La Nación reveló lo que le ocurrió la primera vez que visitó el país.

“Desde que estaba en el colegio y estudiaba historia me gustaban las cosas que se decían de Costa Rica y cuando vine por primera vez me encontré con esa naturaleza, esa cultura del pura vida, un país moviéndose hacia el turismo sostenible y con el compromiso a cuidar el territorio porque todos podemos vivir muy bien con él si lo cuidamos.

Carlos Vives cuenta la anécdota de su primera visita a Costa Rica

”Me acuerdo que la primera vez que vine, llegué al hotel y cuando quité la cobija había un alacrán muy grande... me impresionó eso pero no me asustó, porque en mi tierra también hay alacranes, pero yo en ese momento dije: ‘es verdad lo que dicen de Costa Rica, es un país natural’”, detalla el intérprete de Volví a nacer.

Por ello el enérgico cantante de 60 años disfruta tanto su estadía en Costa Rica, ya que le permite de una u otra forma acercarse a la naturaleza.

Conquistando nuevas generaciones

Carlos Vives, quien se dedica al mundo artístico de forma profesional desde hace aproximadamente cuatro décadas, no sabe qué es lo que tiene su música que ha logrado conquistar a las nuevas generaciones. Sin embargo, considera en que todo está en su actitud y lo que proyecta al público cada canción que hace.

“Yo creo que la alegría es para todos y no tiene edad. Yo nunca pensé que hacía música para un segmento y creo que lo que hicimos en Colombia fue de alguna manera modernizar, entender que el folclor de las regiones de Colombia no era una pieza de museo, sino que podíamos caminar con ella hacia adelante y creo que yo era joven cuando lo hice. Y ahora que he viajado por el continente he visto a los abuelos con los nietos, o con los papás, o con los tíos alrededor de mi música y yo creo que eso es muy valioso y siempre me ha hecho sentir bien, porque siento que mi música no excluye a nadie”, afirma.

Eso le da más energía para seguir trabajando y lo impulsa a hacerse amigo de las nuevas tecnologías, para destacar en el medio artístico en un momento en el que el género urbano es el que domina Latinoamérica.

Carlos Vives se presentó el pasado 30 de abril en el Centro de Eventos Pedregal como parte del Picnic. (JOHN DURAN)

De todas formas, el intérprete de éxitos como La gota fría, La tierra del olvido y La bicicleta se esfuerza de forma permanente por innovar con su música, pero siempre manteniendo esa esencia tan particular.

“Hay que trabajar con el mismo espíritu, las mismas ganas y siempre caminar (...). Ahora hay que entender que un computador es un nuevo instrumento, como lo fue un acordeón en su momento. Entonces, hay que aceptarlo como tal para hacer lo que hemos hecho siempre: cantar; y entender que yo también puedo usarlo... y no sé si eso es sobrevivir, pero lo importante es no dejar de ser quien uno es, ni dejar de cantar.

“Al final de cuentas, lo que le gustó a la gente desde el principio de mí, lo puedo hacer con un acordeón y un computador”, finalizó.