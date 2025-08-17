Puro Deporte

Carlos Vives ‘frenó’ al Pérez Zeledón: El increíble atraso que vivió el equipo rumbo al partido en Heredia

El Municipal Pérez Zeledón llegó tarde al estadio Carlos Alvarado, debido al intenso tránsito provocado por el concierto de Carlos Vives y Fonseca

Por Juan Diego Villarreal y Rodrigo Calderón

El fútbol costarricense siempre regala anécdotas curiosas, pero lo que vivió el Municipal Pérez Zeledón en su visita a Heredia este sábado 16 de agosto quedará como una de esas historias para el recuerdo: el plantel sufrió un atraso inesperado rumbo a su duelo frente al Herediano debido a un cúmulo de factores, entre ellos el concierto de los cantantes colombianos Carlos Vives y Fonseca.








Juan Diego Villarreal

Rodrigo Calderón

