Carlos Vives ‘frenó’ al Pérez Zeledón: El increíble atraso que vivió el equipo rumbo al partido en Heredia

El fútbol costarricense siempre regala anécdotas curiosas, pero lo que vivió el Municipal Pérez Zeledón en su visita a Heredia este sábado 16 de agosto quedará como una de esas historias para el recuerdo: el plantel sufrió un atraso inesperado rumbo a su duelo frente al Herediano debido a un cúmulo de factores, entre ellos el concierto de los cantantes colombianos Carlos Vives y Fonseca.
El equipo generaleño se hospedó en un hotel de Santa Ana para su concentración previa. Sin embargo, al salir hacia Heredia se toparon con un tránsito complicado en Lindora, producto de las fuertes lluvias y la gran cantidad de personas que se dirigían al espectáculo musical.
Pero el verdadero problema llegó al ingresar a Santa Bárbara, cuando el bus del equipo tomó un desvío equivocado que los obligó a devolverse, lo que incrementó aún más el atraso.
Robert Arias, asistente técnico de los “Guerreros del Sur”, confirmó lo sucedido:
“El equipo se atrasó porque el tránsito estaba sumamente complicado por el concierto de Carlos Vives en Belén (Pedregal)”, explicó.
Pese a todos estos inconvenientes, Pérez Zeledón finalmente logró llegar al estadio Carlos Alvarado a las 7:20 p.m., para enfrentar al Herediano a las 8 p.m. por la jornada 4 del Torneo de Apertura 2025. El duelo pone frente a frente a dos equipos con cuatro unidades en la tabla y la necesidad de sumar para empezar a despegar en el campeonato.
La anécdota rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados bromearon con que “Carlos Vives detuvo al Pérez Zeledón antes de que lo hiciera el Herediano”. Un episodio curioso que demuestra cómo, a veces, el destino de un partido puede comenzar a escribirse mucho antes del pitazo inicial.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
Bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Viví la emoción de cubrir las Eliminatorias a Qatar 2022, el baloncesto nacional, la Vuelta a Costa Rica. Formé parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, donde confirmé que mi pasión va más allá de la crónica: me fascina el diseño y la producción audiovisual.
