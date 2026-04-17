Cantante D4vd fue arrestado tras investigación por la muerte de Celeste Rivas, de 14 años

La joven Celeste Rivas Hernández, de 14 años, fue hallada sin vida en la cajuela de un carro propiedad del cantante D4vd. El hecho ocurrió en setiembre del 2025.

Siete meses después de que el cuerpo sin vida de la joven Celeste Rivas Hernández fuera hallado en la cajuela de un vehículo, propiedad del cantante estadounidense David Anthony Burke ( D4vd), el artista fue arrestado por posible conexión con el hecho.

Según informaron medios internacionales como CNN, People y US Weekly, el Departamento de Policía de Los Ángeles anunció la detención del intérprete de 21 años este jueves 16 de abril. “Está detenido sin fianza. El caso será presentado a la oficina del fiscal del distrito el lunes para consideración de cargos”, explicaron las autoridades a través de su cuenta de X.

La oficina del fiscal manifestó a People que se espera que el caso sea presentado a la División de Crímenes Mayores. “Los fiscales revisarán los hechos y pruebas para determinar si hay suficiente evidencia para presentar cargos”, agregaron.

D4vd había sido indagado por un jurado investigador del condado de Los Ángeles que examinaba la muerte de la joven de 14 años. La investigación era secreta, pero a partir del 25 de febrero se reveló el proceso, agregó CNN.

La joven Celeste Rivas Hernández estaba desaparecida desde el 2024. Su cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición fue encontrado en 2025 en el auto del artista D4vd. (Archivo)

US Weekly explicó que los abogados del artista manifestaron a TMZ que “las pruebas reales en este caso demostrarán que David Burke no asesinó a Celeste Rivas y que él no fue la causa de su muerte”; además, informaron que no se ha presentado hasta el momento ninguna acusación formal por parte del jurado del caso.

“David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos firmemente la inocencia de David”, expresaron.

La muerte de Celeste Rivas y la posible relación con D4vd

El 18 de setiembre de 2025 fue encontrado el cuerpo de la adolescente Celeste Rivas Hernández, de 14 años, quien estaba desaparecida desde el 2024 dentro de la cajuela de un Tesla propiedad de D4vd.

En ese momento, las autoridades estadounidenses confirmaron que los restos correspondían a Rivas, quien compartía un tatuaje con el artista. El cuerpo fue hallado mutilado y envuelto en plástico dentro del auto, que estaba estacionado en un depósito municipal de Hollywood Hills.

El cantante D4vd fue arrestado este 16 de abril como parte de una investigación por la muerte de la joven Celeste Rivas Hernández, de 14 años. (Archivo)

Según informes de prensa, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió tras una llamada a las autoridades, luego de que comenzara a emanar un fuerte olor del vehículo.

La joven desapareció en Lake Elsinore, California, según declaró su madre a TMZ. La mujer también reveló que su hija mantenía una relación con un joven llamado David.