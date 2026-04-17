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Cantante D4vd fue arrestado tras investigación por la muerte de Celeste Rivas, de 14 años

Siete meses después de que fue hallado el cuerpo de la joven en la cajuela del carro del artista, las autoridades de Los Ángeles lo apresaron

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Por Jessica Rojas Ch. y Fátima Jiménez
Marshall dijo que nunca fue notificado sobre relación entre D4vd y la menor hallada muerta. El cantante canceló su gira.
La joven Celeste Rivas Hernández, de 14 años, fue hallada sin vida en la cajuela de un carro propiedad del cantante D4vd. El hecho ocurrió en setiembre del 2025. (Archivo)







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D4vdCeleste Rivas Hernández
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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