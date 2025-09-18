¿Quién es D4vd, el cantante vinculado al hallazgo del cuerpo de una adolescente en su vehículo?

El 8 de setiembre de 2025, la vida de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, dio un giro inesperado. Ese día, las autoridades de Los Ángeles encontraron el cuerpo descompuesto de una adolescente dentro de un vehículo Tesla registrado a su nombre.

La víctima fue identificada como Celeste Rivas, desaparecida desde abril de 2024, cuando tenía 13 años.

El automóvil había sido abandonado en Hollywood Hills y posteriormente remolcado a un depósito, donde trabajadores reportaron un fuerte olor proveniente de su interior.

Al inspeccionarlo, la Policía halló los restos humanos envueltos en una bolsa en el maletero delantero.

Tras la identificación del cuerpo, la gira mundial de D4vd se vio afectada: su concierto programado para el 17 de setiembre en Seattle fue cancelado, mientras que persiste la incertidumbre respecto a sus próximas fechas.

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, es dueño del vehículo en el que fue encontrada una menor de edad sin vida. (ARTURO HOLMES)

¿Pero quién es este artista? A continuación se lo explicamos...

Nacido en Queens, Nueva York, y criado desde los 13 años en Houston, Texas, Burke se dio a conocer en Internet como streamer de videojuegos, principalmente Fortnite, en YouTube y otras plataformas.

En 2021 enfrentó problemas de derechos de autor por la música utilizada en sus transmisiones. Ante la situación, su madre lo instó a crear sus propias canciones.

Sin experiencia previa —más allá de cantar por diversión—, descargó una aplicación en su teléfono y empezó a producir música.

La decisión marcó el inicio de su carrera musical. Temas como Romantic Homicide y Here With Me se hicieron virales en TikTok, catapultándolo al éxito internacional.

En abril de 2025 lanzó su álbum debut, Withered, y emprendió su primera gira mundial poco después.

David Anthony Burke se dio a conocer en Internet como streamer de videojuegos. (KEVIN WINTER)

A pesar de alcanzar el estrellato musical, D4vd nunca dejó atrás su conexión con los videojuegos. Solo cinco días antes del hallazgo en su automóvil, fue anunciado como el compositor del primer himno oficial de Fortnite, titulado Locked & Loaded.

En una entrevista con Variety, publicada el 4 de setiembre, declaró que este proyecto representaba el cierre de un ciclo vital: “Fortnite me dio un espacio para ser creativo y conectar con gente de todo el mundo, y esa energía quería plasmarla en esta canción. Es más que una canción; es mi retribución a algo que forjó mi camino como artista”, comentó.

La investigación policial

Tras el descubrimiento del cuerpo de Rivas en el Tesla registrado a su nombre, D4vd fue notificado mientras se encontraba de gira. Un portavoz del artista informó a NBC News que el cantante “está cooperando plenamente con las autoridades”.

La investigación continúa abierta y aún no se ha determinado cuál será el futuro inmediato de la carrera del cantante, en medio del impacto generado por este caso.

Celeste Rivas, de 13 años, desapareció en abril de 2024. Su cuerpo fue encontrado el 8 de setiembre en un vehículo. (Suministrada)

