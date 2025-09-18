Viva

¿Quién es D4vd, el cantante vinculado al hallazgo del cuerpo de una adolescente en su vehículo?

David Anthony Burke se dio a conocer en Internet como streamer de videojuegos

Por Fátima Jiménez

El 8 de setiembre de 2025, la vida de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, dio un giro inesperado. Ese día, las autoridades de Los Ángeles encontraron el cuerpo descompuesto de una adolescente dentro de un vehículo Tesla registrado a su nombre.








Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

