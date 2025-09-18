Cantante D4vd le habría compuesto una canción a la joven de 13 años hallada muerta en su carro

Desde que trascendió la noticia de que en el auto de David Burke, conocido artísticamente como D4vd, apareció el cuerpo de una joven desaparecida, su nombre se volvió tendencia y acaparó los titulares internacionales.

Recientemente, se dio a conocer que aparentemente el joven cantante estadounidense, de 20 años, le había compuesto una canción a la adolescente que apareció muerta en su vehículo.

De acuerdo con TMZ, la canción se llama Celeste, justo como la menor que fue hallada mutilada en el maletero de su Tesla. Al parecer, la canción fue grabada en diciembre de 2023, pocos meses antes de que Celeste Rivas, de 13 años, desapareciera.

No obstante, el sencillo nunca fue lanzado de manera oficial.

El cadáver fue descubierto el 8 de setiembre, dos días después de que el vehículo fue remolcado de una calle de Los Ángeles, según informaron fuentes policiales.

Aunque el hallazgo ocurrió la semana pasada, los médicos forenses confirmaron hasta el miércoles 17 de setiembre que se trataba de Rivas.

Tras lo ocurrido, un portavoz del artista afirmó que, aunque se encuentra de gira, David está cooperando con las autoridades.

El cuerpo de Celeste Rivas fue ubicado dentro del vehículo de D4vd el 8 de setiembre. (Tomada de Internet)

Según ABC News, la casa en la que el joven estuvo viviendo en Los Ángeles durante los últimos meses fue registrada por la Policía, mientras las autoridades continúan con la investigación de la violenta muerte.

La vivienda, ubicada en Hollywood Hills, no le pertenece al intérprete de Here With Me.

Kali Uchis busca eliminar colaboración con el artista

Poco después de que se diera a conocer el crimen, las marcas Crocs y Hollister anunciaron la cancelación de sus colaboraciones con el cantante, a quien habían nombrado imagen de la campaña Dream Drop.

Pero ese no fue el único trabajo que perdió D4vd. En las últimas horas trascendió que la cantante colombo-estadounidense Kali Uchis busca eliminar la colaboración que tiene con él.

Se trata de Crashing, un sencillo lanzado este mismo año. La canción conjunta apareció en el álbum de estudio debut de D4vd, Withered, y contó con un video musical.

De acuerdo con Yahoo News, después de que un fan se refiriera a D4vd como el “amigo” de Uchis en un comentario, ella respondió: “No es mi amigo, hice una canción con él que está siendo eliminada debido a las inquietantes noticias de hoy”.

Cuando otra fan cuestionó su decisión, Uchis insistió: “Está bien, gente como ella es la razón por la que siempre culpan a las mujeres por las cosas que hacen los hombres, jaja. Supongo que es la misoginia internalizada de este mundo”, respondió.

D4vd, de 20 años, tenía su vehículo estacionado en un deposito municipal de Hollywood Hills. (KEVIN WINTER)

