Viva

Cantante D4vd le habría compuesto una canción a la joven de 13 años hallada muerta en su carro

Al parecer, el sencillo fue grabado en diciembre de 2023

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez

Desde que trascendió la noticia de que en el auto de David Burke, conocido artísticamente como D4vd, apareció el cuerpo de una joven desaparecida, su nombre se volvió tendencia y acaparó los titulares internacionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
D4vdDavid BurkeCeleste RivasAsesinato
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.