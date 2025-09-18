Cuerpo de joven desaparecida es hallado en auto de famoso cantante estadounidense

El cuerpo de una adolescente de 13 años, desaparecida desde 2024, fue encontrado la semana pasada en la cajuela de un vehículo propiedad del cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, los restos corresponden a Celeste Rivas, quien compartía un tatuaje con el artista. El cuerpo fue hallado mutilado y envuelto en plástico dentro de un sedán Tesla registrado a nombre de Burke, de 20 años, que permanecía estacionado en un depósito municipal de Hollywood Hills.

Celeste Rivas, de 13 años, desapareció en 2024. Su cuerpo fue hallado en el carro del cantante D4vd. (Tomada de internet )

Según informes de prensa, el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

El hallazgo ocurrió tras una llamada a las autoridades, luego de que comenzara a emanar un fuerte olor del vehículo.

La joven desapareció en Lake Elsinore, California, según declaró su madre a TMZ. La mujer también reveló que su hija mantenía una relación con un joven llamado David.

Un portavoz del cantante aseguró a NBC4 que Burke “ha estado cooperando con las autoridades”.

D4vd, de 20 años, tenía su vehículo estacionado en un deposito municipal de Hollywood Hills. (ARTURO HOLMES)

Rivas tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la palabra “Shhh...”, similar al que luce el músico. Sin embargo, el mismo diseño también es compartido por otras celebridades.

Al momento del hallazgo del cuerpo, D4vd se preparaba para una presentación en Minneapolis y continuaba activo Instagram, donde cuenta con más de dos millones de seguidores.

Tras conocerse el hecho, las marcas Crocs y Hollister anunciaron la cancelación de sus colaboraciones con el cantante, a quien habían nombrado imagen de la campaña Dream Drop.

Según un portavoz del cantante, David 'ha estado cooperando con las autoridades' tras el hallazgo del cuerpo en su carro. (KEVIN WINTER)

