Cuerpo de joven desaparecida es hallado en auto de famoso cantante estadounidense

Restos de la adolescente presentaban un avanzado estado de descomposición

Por Fátima Jiménez

El cuerpo de una adolescente de 13 años, desaparecida desde 2024, fue encontrado la semana pasada en la cajuela de un vehículo propiedad del cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.








Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

