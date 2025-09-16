El Mundo

Fiscal pedirá pena de muerte para el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

Tyler Robinson fue acusado de homicidio agravado por el asesinato de Charlie Kirk en Utah.

EscucharEscuchar
Por AFP
Tyler Robinson, 22, quedó detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. Mensajes, rifle y casquillos con inscripciones lo vinculan, según las autoridades.
Tyler Robinson, 22, quedó detenido en Utah por el crimen de Charlie Kirk. Mensajes, rifle y casquillos con inscripciones lo vinculan, según las autoridades. (FBI/FBI)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Charlie KirkHomicidio agravadoEstados UnidosTyler Robinson
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.