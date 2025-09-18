Murió actor de ‘Grey’s Anatomy’ tras violento accidente en Los Ángeles

El actor Brad Everett Young murió en Los Ángeles tras un choque frontal. Participó en series y películas reconocidas.

El actor y fotógrafo Brad Everett Young, de 46 años, falleció el 17 de setiembre en Los Ángeles, Estados Unidos, luego de sufrir un accidente de tránsito en la autopista 134 Freeway.

El vehículo que conducía fue impactado por otro automóvil que circulaba en contravía a gran velocidad. Young fue trasladado con vida a un hospital cercano, pero murió poco después de ingresar debido a la gravedad de las heridas.

LEA MÁS: La verdadera razón por la que Meghan Markle ‘muere de envidia’ por Kate Middleton, según el exmayordomo de la Familia Real

Young nació en 1979 y participó en diversas series de televisión como Grey’s Anatomy, Charmed y Numbers. También integró el elenco de varias películas populares como Las Panteras (2000), Jurassic Park III (2001) y El Artista (2011).

Además de su carrera como actor, desarrolló una reconocida trayectoria como fotógrafo profesional. Sus retratos de celebridades de Hollywood aparecieron en medios internacionales como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Elle, Harper’s Bazaar, People y Variety.

En su cuenta de Instagram, que superaba los 2,2 millones de seguidores, compartía imágenes de actores y actrices de la industria del entretenimiento estadounidense.

Anatomía de Grey Grey's Anatomy Sandra Oh (Archivo/Instagram/Archivo/Instagram)

La muerte fue confirmada por el medio especializado The Hollywood Reporter, que también indicó que Young fundó la organización Dream Loud, dedicada a promover programas de música y artes en escuelas de Estados Unidos.

Según declaraciones pasadas, Young se mudó a Los Ángeles con la intención de ejercer la medicina, pero terminó enfocándose en el mundo de la actuación y más tarde en la fotografía.

Uno de sus colegas en la serie General Hospital, el actor Parry Shan, lo describió como una persona positiva, amable y generosa, cuya energía destacaba en un entorno frecuentemente marcado por el cinismo.

LEA MÁS: Victoria Beckham revela entre lágrimas cómo superó deudas millonarias y prejuicios por ser esposa de David Beckham

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.