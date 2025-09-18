Viva

Murió actor de ‘Grey’s Anatomy’ tras violento accidente en Los Ángeles

Brad Everett Young, actor y fotógrafo de Hollywood, murió tras un accidente causado por un conductor en contravía

Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA – 25 DE JUNIO: Brad Everett Young asistió al evento M3GAN 2.0, organizado por Captain Morgan en Los Ángeles, donde se presentó en exclusiva la botella edición limitada Captain M3GAN. La actividad tuvo lugar en Academy LA el 25 de junio de 2025. Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images para Universal Pictures y Blumhouse/AFP (Foto de Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP).
El actor Brad Everett Young murió en Los Ángeles tras un choque frontal. Participó en series y películas reconocidas. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)







