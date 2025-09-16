Viva

La verdadera razón por la que Meghan Markle sintió celos de Kate Middleton, según exmayordomo de la realeza

Paul Burrell explicó en un nuevo libro cómo los celos de Meghan hacia la esposa del príncipe William habrían influido en su distanciamiento con la familia real

Por O Globo / Brasil / GDA
Meghan Markle lanzará nuevo programa en diciembre y coincidirá con el concierto navideño de Kate Middleton. Especialistas analizan la tensión.
Paul Burrell aseguró que Meghan envidiaba a Kate y esto influyó en su ruptura con la monarquía. (LN/Archivo)







