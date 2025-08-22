Rey Carlos III le pone freno al príncipe Harry y Meghan Markle: estas son las reglas para volver a la realeza

Un medio británico reveló los términos exigidos por Carlos III para un posible regreso de Harry a la familia real

El rey Carlos III habría planteado una serie de condiciones estrictas para permitir el eventual regreso del príncipe Harry a la Familia Real Británica. El sitio RadarOnline difundió la información, indicando que el conjunto de peticiones fue calificado como “intragable” por parte del hijo menor del monarca.

El medio digital aseguró que las exigencias también involucrarían a Meghan Markle, duquesa de Sussex, quien desde hace varios años mantiene una relación tensa con la institución monárquica.

LEA MÁS: Meghan Markle lanza fuerte ‘indirecta calculada’ a la Familia Real Británica en su nuevo programa

RadarOnline tituló su artículo con una afirmación contundente: “Exiliado de la realeza, Príncipe Harry recibe condiciones brutales para el regreso a la Familia Real por parte del Rey Carlos: ‘Cállate la boca sobre tu familia... Y mantén a tu esposa incómoda en silencio también’”.

Harry y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia en enero de 2020. La pareja se trasladó a vivir a Montecito, California, junto a sus hijos Archie y Lilibet.

Desde su salida, ambos realizaron diversas declaraciones críticas hacia la realeza británica. Markle denunció presuntos actos de racismo por parte de un integrante no identificado de la familia. En tanto, Harry escribió en su libro Spare (En la sombra) que habría sido agredido físicamente por su hermano, el príncipe William, durante una discusión sobre su esposa.

La prensa internacional reportó que representantes de Harry y Carlos III se habrían reunido en un club privado de Londres, con el objetivo de explorar una posible reconciliación. RadarOnline calificó ese encuentro como un paso importante hacia una eventual tregua.

Según las fuentes consultadas por el sitio, Carlos III pidió el fin de las entrevistas y declaraciones públicas contra la familia, así como una actitud más contenida por parte del príncipe. Advirtieron que sin esos cambios, no existiría opción alguna de retorno.

Otra fuente mencionó que el rey fue tajante al solicitar a Harry terminar los ataques públicos y evitar nuevas controversias generadas por Markle, si ambos desean una verdadera aproximación.

Ni los asesores del príncipe Harry ni los representantes oficiales del Palacio de Buckingham emitieron comentarios sobre el contenido publicado por RadarOnline. Tampoco confirmaron ni desmintieron la supuesta reunión entre padre e hijo.

LEA MÁS: Una joya de $543.000 reaviva tensiones entre Meghan Markle y la realeza británica: princesa Charlotte podría heredar el valioso objeto

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.