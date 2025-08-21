Meghan Markle lanza fuerte ‘indirecta calculada’ a la Familia Real Británica en su nuevo programa

La duquesa Meghan Markle adoptó un nuevo estilo en su programa, interpretado como una señal hacia la Familia Real Británica.

La actriz y duquesa Meghan Markle envió un mensaje calculado e intencional a la Familia Real Británica en la nueva temporada de su programa de lifestyle.

Así lo interpretó la estilista y asesora de imagen Cynthia Kennedy, quien evaluó el comportamiento y los atuendos de Markle en los más recientes episodios del espacio titulado With Love, Meghan, según declaró al diario británico Daily Mail.

Markle se casó con el príncipe Harry en 2018. En enero de 2020, ambos renunciaron a sus funciones oficiales dentro de la realeza. Actualmente residen en Montecito, California, Estados Unidos.

La duquesa compartió en 2020, durante una entrevista con Oprah Winfrey, que sufrió actos de racismo por parte de un miembro de la familia, cuya identidad no fue revelada.

Por su parte, el príncipe Harry relató en su libro En la sombra, publicado en enero de 2023, que tuvo una pelea con su hermano, el príncipe William, quien supuestamente lo agredió físicamente y calificó a Markle de “ruda” y “grosera”.

Kennedy afirmó que Markle adoptó un estilo más moderno en esta segunda temporada del programa. Según la consultora, este cambio reflejaría un mensaje claro: ya no necesita vestirse como una duquesa y ahora puede mostrarse como una persona accesible, moderna, auténtica y real.

La especialista consideró que las decisiones estilísticas de la duquesa no fueron casuales, sino que responden a un intento consciente de proyectar comodidad, empatía y cercanía, sin perder el toque de sofisticación que mantiene su imagen aspiracional.

Además, indicó que en la temporada anterior, Markle optó por atuendos pulidos y formales, caracterizados por colores neutros, cortes estructurados y una apariencia refinada. En cambio, en los nuevos episodios se mostró con un estilo más suave, relajado y natural.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.