Error en homenaje a la princesa Ana desata rumores sobre ‘hijos secretos’ y obliga a la Casa Real británica a borrar publicación

Un dato erróneo en una lista de curiosidades sobre la princesa Ana generó teorías y forzó su retiro del sitio oficial

Por O Globo / Brasil / GDA
Princesa Ana
Homenaje digital a la princesa Ana incluyó un dato falso sobre “hijos secretos” y encendió rumores en redes sociales.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

