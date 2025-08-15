Error en homenaje a la princesa Ana desata rumores sobre ‘hijos secretos’ y obliga a la Casa Real británica a borrar publicación

Homenaje digital a la princesa Ana incluyó un dato falso sobre “hijos secretos” y encendió rumores en redes sociales.

La Familia Real Británica enfrentó burlas y especulaciones en redes sociales tras un error en el sitio oficial que insinuó la existencia de “hijos secretos” del esposo de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III.

La publicación, creada como homenaje por su cumpleaños 75, fue eliminada poco después.

El texto formaba parte de una lista titulada 75 curiosidades sobre la princesa Ana, difundida este 15 de agosto.

Entre los datos, el punto 14 afirmaba que la princesa “también tiene dos hijastros de su segundo matrimonio con sir Timothy Laurence, Tom y Amy Laurence”.

La información sorprendió porque la princesa Ana tiene dos hijos reconocidos, Zara Tindall (44 años) y Peter Phillips (47 años), fruto de su matrimonio con Mark Phillips, entre 1973 y 1992.

Ese mismo año contrajo matrimonio con el exmilitar Timothy Laurence, con quien no tuvo hijos, y no existen registros públicos de descendencia de él con otras parejas.

El contenido fue retirado del portal oficial sin explicación, lo que aumentó las bromas y teorías en Internet.

En la red social X, antes Twitter, varios usuarios cuestionaron la veracidad del dato y sugirieron que se trató de un error del equipo de comunicación. Otros ironizaron sobre la supuesta “revelación de un secreto oculto” en la realeza.

El diario británico Daily Star informó que los voceros de la Casa Real no emitieron comentarios oficiales sobre el incidente.

