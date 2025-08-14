Viva

Exreina de belleza murió tras impactar contra un alce en su luna de miel

El accidente ocurrió en Tver, Rusia, donde el automóvil que la transportaba impactó contra un alce. Su esposo conducía

Por Listín Diario / República Dominicana / GDA
La modelo murió tras permanecer internada por semanas debido a un fuerte trauma en la cabeza causado por un accidente.
La modelo murió tras permanecer internada por semanas debido a un fuerte trauma en la cabeza causado por un accidente. (IG/ @kseniyaalexandrova/IG/ @kseniyaalexandrova)







