Exreina de belleza murió tras impactar contra un alce en su luna de miel

La modelo murió tras permanecer internada por semanas debido a un fuerte trauma en la cabeza causado por un accidente.

Kseniya Alexandrova, Miss Universo Rusia 2017, murió tras permanecer semanas en cuidados intensivos luego de sufrir un accidente de tránsito en la región de Tver. Tenía 30 años.

La exreina de belleza de 30 años,viajaba como copiloto en un automóvil que colisionó contra un alce en una carretera de Tver, Rusia. El incidente ocurrió en julio mientras su esposo conducía. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico.

El Instituto de Investigación Sklifosovsky la atendió en su unidad de cuidados intensivos. Falleció tras semanas de hospitalización, según confirmó la agencia de modelos Modus Vivendis, donde inició su carrera a los 19 años.

Alexandrova se había casado el 22 de marzo, apenas cuatro meses antes del accidente. En 2018, se le vinculó sentimentalmente con el actor mexicano Eduardo Verástegui.

La joven rusa representó a Moscú en el certamen Miss Universo Rusia y trabajaba como psicóloga tras finalizar sus estudios en 2021 en la Universidad Pedagógica de Moscú. Antes, se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov.

La agencia que la representaba destacó que fue una persona brillante, talentosa y carismática. Además, resaltó su capacidad para inspirar y dar apoyo a quienes la rodeaban.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.