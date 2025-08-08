Exreina de belleza sorprendió con su boda número 16: este es el motivo detrás de tantas ceremonias

Joyce Giraud celebró 16 años de matrimonio con una boda más en Marruecos.

La modelo y empresaria Joyce Giraud, quien ostentó el título de Miss Universe Puerto Rico 1998, renovó sus votos matrimoniales por decimosexta ocasión con su esposo, el productor de cine Michael Ohoven, en una ceremonia celebrada en el exclusivo hotel La Mamounia, ubicado en Marrakech, Marruecos.

El acto religioso estuvo a cargo del padre Timothe, quien bendijo la unión de la pareja. La ceremonia formó parte de una costumbre que ambos han sostenido durante más de una década.

Giraud relató que cada año se casa nuevamente con Ohoven como una forma de reafirmar su compromiso. Ambos tienen dos hijos: Leonardo y Valentino.

La exreina explicó que desde el inicio de su relación acordaron mantener esta tradición anual.

Comentó que han contraído matrimonio por diversas religiones, ya que consideran que “Dios es amor” y eso es lo esencial para ellos.

Durante la reciente ceremonia, Giraud lució un vestido de novia. Su esposo la sorprendió con una carroza y una cena organizada especialmente para la ocasión.

La modelo agregó que esta celebración se ha mantenido como un momento íntimo entre ellos dos, sin grandes festejos ni invitados.

