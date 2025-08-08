Viva

Exreina de belleza sorprendió con su boda número 16: este es el motivo detrás de tantas ceremonias

La modelo continúa una costumbre poco común que ha mantenido durante más de una década

Por Primera Hora/GDA/Puerto Rico
Joyce Giraud celebró 16 años de matrimonio con una boda más en Marruecos.
Joyce Giraud celebró 16 años de matrimonio con una boda más en Marruecos. (IG/@joyce_giraud/IG/@joyce_giraud)







