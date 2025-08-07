Viva

Jennifer López fue detenida por un guarda al intentar ingresar a tienda de Chanel en Turquía

Jennifer Lopez mantuvo la calma luego de que un guarda le negara el ingreso a una tienda de lujo en Estambul por considerar que estaba llena

Por O Globo / Brasil / GDA
Durante su gira por Turquía, Jennifer Lopez fue rechazada en una tienda de Chanel. Aun así, continuó sus compras en otras boutiques.
Durante su gira por Turquía, Jennifer Lopez fue rechazada en una tienda de Chanel. Aun así, continuó sus compras en otras boutiques. (@Jlo/IG)







