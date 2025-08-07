Tom Holland, actor de ‘Spider-Man’, pondrá en pausa su carrera en el cine: este es el motivo

El anuncio del actor británico volvió a enfocar la atención en los desafíos del cine actual.

Tom Holland confirmó que hará una pausa en su carrera profesional a partir de 2027. El anuncio lo hizo en una entrevista reciente con una revista del Reino Unido.

Explicó que desea prevenir un posible agotamiento físico y mental, causado por el ritmo exigente que enfrentará en 2026.

Durante ese año, el actor estará vinculado a dos grandes producciones. Por un lado, participa en el rodaje de Spider-Man: Un Nuevo Día, una nueva entrega de la franquicia de Marvel. Por otro, forma parte del elenco de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan.

El estreno de la próxima película de Spider-Man está programado para el 31 de julio de 2026.

Con esta producción, Marvel inicia una nueva etapa en la historia del personaje, luego de los hechos ocurridos en No Way Home, que dejaron a Peter Parker con una vida fuera del alcance de quienes lo conocían.

Indicó que esta pausa representa una medida de prevención. Reconoció que no puede estar en todas las películas ni rendir al máximo si se encuentra exhausto.

Añadió que aprendió la importancia de establecer límites y de cuestionar la sobrecarga laboral como parte de su crecimiento personal y profesional.

