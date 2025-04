‘Spiderman: Un nuevo día’: Tom Holland revela detalles sobre la nueva película

Tom Holland, protagonista de las últimas tres cintas Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) y Spider-Man: No Way Home (2021), reveló detalles sobre la nueva película del Hombre Araña, la cual completará la saga y que se estrenará el 31 de julio del 2026.

