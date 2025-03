¿Por qué se separaron Jennifer Lopez y Ben Affleck? Esto dijo el actor

Hace casi ocho meses, Ben Affleck y Jennifer Lopez tomaron la decisión de divorciarse. A pesar de la atención mediática, ninguno reveló detalles sobre el fin de la relación.

En una reciente entrevista con la revista GQ, Affleck, de 52 años, aseguró que “no hay escándalo, ni telenovela, ni intrigas” detrás de la ruptura. “Cuando hablas con alguien, lo primero que te dice es: ‘Ey, ¿qué pasó?’ Bueno, no hay un: ‘Esto es lo que ocurrió’”, afirmó.

“Es solo una historia sobre personas que intentan resolver su vida y sus relaciones de la mejor manera posible”, expresó. Además, el actor indicó que, a medida que envejece, comprende que no siempre hay un “gran acontecimiento” que provoque una ruptura. “Todo suena más como una sesión de terapia de pareja; no es tan interesante”, comentó.

“Por un lado, comienzas a decir: ‘Ok, está claro que esta persona tiene estos problemas. Es evidente que tiene dificultades’. Y la razón por la que no quiero compartirlos es porque me da vergüenza. Me siento vulnerable”, explicó el actor y guionista de Good Will Hunting.

Ben Affleck aseguró que su divorcio con Jennifer Lopez no fue producto de un escándalo.

Affleck también habló sobre The Greatest Love Story Never Told, el documental que Lopez estrenó en 2024 sobre su matrimonio. “Si iba a participar en esto, quería hacerlo de una forma honesta y que resultara interesante”, afirmó. Elogió a su expareja, destacando su habilidad para manejar la fama, y agregó: “Mi temperamento es más reservado y privado”. Asimismo, aseguró que el documental no fue la causa de la separación.

“No es que puedas ver ese documental y decir: ‘Oh, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos’”, explicó el actor y director de Air. Según Affleck, siempre existirá la tendencia a analizar rupturas en busca de razones profundas, pero en su caso “la verdad es mucho más cotidiana de lo que la gente creería”.

Affleck y Lopez fueron pareja en su juventud. Tras separarse, ambos formaron familias y continuaron con sus vidas. Se reencontraron en 2021 y decidieron intentarlo de nuevo. En julio de 2022 se casaron en Las Vegas y luego celebraron una ceremonia en Georgia. Sin embargo, en junio del año pasado, surgieron rumores de crisis cuando pusieron en venta su mansión en Beverly Hills.

El 20 de agosto, en su segundo aniversario de bodas, Lopez solicitó el divorcio. Según People, las diferencias entre ambos eran irreconciliables: mientras ella es “muy pública y sociable”, él prefiere una vida más privada. Actualmente, ambos han seguido adelante con sus vidas, aunque el vínculo entre sus hijos los mantiene en contacto.