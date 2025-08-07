Robaron el celular de Wendy Guevara y filtraron un video íntimo para extorsionarla

Wendy Guevara denunció que fue víctima de asalto, extorsión y divulgación de un video íntimo grabado en su celular.

Wendy Guevara, conductora del programa La casa de los famosos México, sufrió un asalto en carretera más violento de lo que se informó en un inicio.

El incidente ocurrió hace más de un mes, cuando se dirigía a León, Guanajuato, en compañía de su amiga Paola Suárez.

Según relató la youtuber, los asaltantes no solo les robaron dinero, sino que también las agredieron físicamente. A Guevara la obligaron a desbloquear su celular y entregar información de su cuenta bancaria.

Horas después, los delincuentes comenzaron a enviarle mensajes con amenazas y se dio a conocer hace unos días en redes sociales.

La grabación privada también fue enviada a su madre, amigos y al hombre que aparece en el video.

Los responsables la extorsionaron con base en la información bancaria obtenida durante el asalto. Ella accedió a entregar el dinero que tenía ahorrado por temor a las amenazas que recibió.

Guevara relató que vivió momentos de gran temor e incertidumbre. Explicó que no deseaba denunciar inicialmente, pero decidió hacerlo tras comunicarse con la periodista Adela Micha. Fue a través de esta figura que el caso se hizo público.

A pesar de que está acostumbrada a enfrentar polémicas en redes sociales, afirmó que nunca antes había sentido un miedo tan profundo.

Indicó que, por recomendación de las autoridades, conserva el mismo número telefónico, lo que hace que cada llamada o mensaje le genere tensión.

