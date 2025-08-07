Viva

Robaron el celular de Wendy Guevara y filtraron un video íntimo para extorsionarla

El caso salió a la luz semanas después del asalto que vivió junto a una amiga en carretera

Por El Universal / México / GDA
Wendy Guevara denunció que fue víctima de asalto, extorsión y divulgación de un video íntimo grabado en su celular.
